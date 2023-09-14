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بشرى سارة.. الموارد البشرية تطرح وظائف لحملة كافة المؤهلات

وظائف فرص شاغرة
وظائف لحملة كافة المؤهلات
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أعلنت وزارة الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر 37 وظيفة متنوعة للرجال والنساء في مناطق المملكة (لحملة كافة المؤهلات).اضافة اعلان
 وأوضحت أن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات، البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، على النحو التالي:


الوظائف المتاحة حاليًا عن بعد

- مساعد إداري "عدد 8"
- مدخل بيانات
- كاتب شكاوي عدد "2"  
- كاتب إداري عام -
- كاتب بيانات عملاء "عدد 2 " 
- كاتب إداري
- أخصائي تسويق "عدد 2"
- أخصائي شؤون إدارية وحكومية  
- أخصائي إداري
- أخصائي علاقات عامة "عدد 2"
- إداري تقارير
- محاسب
- أخصائي تسويق إلكتروني
- بائع هاتفي
- أخصائي شؤون موظفين
- مدير تجارة إلكترونية
- مندوب مشتريات
- مشرف عمليات
- مدير حسابات
- مسؤول مبيعات
- مندوب مبيعات "عدد 2 " 
- خياط ملابس نسائية


الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد

1- حساب أبشر مفعل.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
4 - أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.

 

المزايا للباحثين عن عمل

- زيادة فرص العمل وتنوعها.
- توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
- مرونة في زمان ومكان العمل.  

 

المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة

- خلق فرص مناسبة.
- خطوات التسجيل للباحثين عن عمل.
- تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.
-  إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.

 

طريقة التقديم

التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل في المنصة ثم اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب (صفحات متعددة) على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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