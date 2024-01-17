الأربعاء، 05 رجب 1445 ، 17 يناير 2024

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في مختلف المناطق..

الموارد البشرية تعلن عن 51 وظيفة عبر برنامج العمل عن بُعد

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الموارد البشرية
أ أ
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أعلنت وزارة الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر (51) وظيفة متنوعة في مناطق المملكة (لحملة كافة المؤهلات).
وأوضحت الوزارة، أن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات، البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، على النحو التالية:اضافة اعلان

الوظائف المتاحة عن بعد:


- مندوب مبيعات (عدد 11)
- مساعد إداري (عدد 10)
- كاتب إتصال 
- كاتب علاقات عامة
- موارد بشرية
- أخصائي علاقات عامة
- مهندس حاسب آلي
- رسام خرائط
- أخصائي قانوني
- أخصائي خدمة اجتماعية
- أخصائي مشتريات
- أخصائي تسويق (عدد 4)
- أخصائي مستودعات
- أخصائي عقود
- منسق موارد بشرية
- مندوب مشتريات (عدد 4)
- ممثل مبيعات
- مصمم هوية
- اختصاصي تسويق (عدد 2)
- بائع ملابس جاهزة
- أخصائي أبحاث أسواق
- مدير عمليات موارد بشرية
- مدير شؤون عمل
- سكرتير قانوني
- بائع
- أخصائي تسويق إلكتروني

الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي الجنسية).
- أن يكون العمر من 18 سنة إلى 60 سنة.
- إجادة استخدام أجهزة التقنية الحديثة.
- حساب أبشر مفعل.

المزايا للباحثين عن عمل:


- زيادة فرص العمل وتنوعها.
- توفير تكلفة المواصلات والتنقل.
- مرونة في زمان ومكان العمل.

المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة:


- إدماج العاملين من الاشخاص ذوي الإعاقة ضمن سوق العمل.
- خلق فرص مناسبة.
- تخفيف عناء التنقل للعمل بشكل يومي.

خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:


- زيارة بوابة العمل عن بعد.
- اضغط على ايقونة (حساب جديد) ثم (حساب عامل عن بعد).
- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.
- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.
- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

نبذة عن البرنامج:


برنامج العمل عن بعد الذي نقدمه لك هو أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل وزارة الموارد البشرية (وزارة العمل سابقاً) يعنى بدعم وتنظيم العمل عن بعد. يخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة العمل تقدم حلولاً متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

طريقة التقديم على الوظائف:


التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل في المنصة ثم اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب (صفحات متعددة) على الرابط التالي: "اضغط هنا".

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