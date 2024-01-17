الموارد البشرية تعلن عن 51 وظيفة عبر برنامج العمل عن بُعد

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أعلنت وزارة الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر (51) وظيفة متنوعة في مناطق المملكة (لحملة كافة المؤهلات).

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف مناسبة لمن يواجهون حواجز تعرقل دخولهم لسوق العمل بسبب (المواصلات، البعد الجغرافي) أو الراغبين في العمل بمرونة أكثر، على النحو التالية: اضافة اعلان





الوظائف المتاحة عن بعد:



الشروط العامة للتقديم على وظائف العمل عن بعد:



المزايا للباحثين عن عمل:



المزايا للباحثين من ذوي الإعاقة:



خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:



نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم على الوظائف:

