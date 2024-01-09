الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بجدة
المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية (هايبت) بجدة عن فتح باب التقديم في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف لعام (2024م) لحملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:اضافة اعلان

شروط الالتحاق بالبرنامج:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على الشهادة الثانوية العامة تخصص (علمي أو إداري) وبنسبة لا تقل عن 70٪.
- أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- أن لايقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولايزيد عن 24 عاما.
- أن يكون غير مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
- اجتياز الفحص الطبي من قبل الشركة الموظفة.
- التفرغ التام (التدريب بدوام كامل).
- تقديم جميع المستندات المطلوبة.

المزايا أثناء التدريب:


- المتدرب يعتبر موظفاً بمجرد قبوله بالمعهد مباشرة عبر توقيع عمل مع إحدى الشركات الموظفة.
- يتم إصدار التأمين الطبي (للمتدرب فقط) في اليوم الأول للانضمام إلى المعهد من قبل الشركة الموظفة.
- يستلم المتدرب مكافأة شهرية مجزية أثناء التدريب.
- إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.
- الحصول على شهادة الدبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

المزايا بعد التدريب:


- الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني .
- إتقان الخريج للغة الإنجليزية بعد التخرج.
- العمل في مقر الشركة الموظفة.
- راتب شهري ومزايا أخرى حسب سياسة الشركة الموظفة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".

اقرأ أيضا

كيف يتم فسخ عقد التمويل العقاري .. وما الشروط المطلوبة حال رغبة العميل تغيير البنك؟

عشرات الوظائف بـ المركز الوطني للأرصاد لكافة المؤهلات

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين بشأن عمليات الاحتيال

الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف (جامع بيانات ميداني - عمل مرن) بجميع مناطق المملكة

عاجل.. طريقة تغيير مهنة العمالة إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1445

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الاقتصاد والتخطيط 10:13 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

وزارة التعليم 1:58 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

وزارة التعليم تعلن عن 44 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

CDjp3TkPg2nhEDAF 8:08 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

وظائف السعوديين 5:58 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

270 وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات في مختلف المناطق

اقرأ أيضا

تنزيل
4:20 م الإثنين، 08 يناير 2024

راتب شهري ومزايا.. الإعلان عن تدريب مبتدئ بالتوظيف الفوري للثانوية فأعلى

روشن العقارية
4:01 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. روشن العقارية تطرح وظائف شاغرة بمختلف التخصصات

طائرات الدرون
3:55 م الإثنين، 08 يناير 2024

هل يسمح بشراء طائرات الدرون للتصوير "أون لاين"؟

منصة قوى
3:30 م الإثنين، 08 يناير 2024

تنبيه مهم من "قوى" بشأن رخصة العمل عند عدم تجديد الإقامة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الصندوق العقاري
2:00 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من الصندوق العقاري لمستفيدي أراضي وزارة الإسكان

الضمان الاجتماعي المطور
1:41 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

5 خطوات للحصول على سيارة من الضمان الاجتماعي المطور .. وكيفية التسجيل

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:20 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

الثلاثاء 27 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
1:00 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن للمستفيدين: هذه الرسالة تعني أنك تستحق التعويض

مساند
12:28 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

هل يمكن نقل كفالة عامل والإقامة منتهية؟ مساند يوضح

WhatsApp Image 2024-01-08 at 11.02.52 PM
12:05 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

كيف يتم فسخ عقد التمويل العقاري .. وما الشروط المطلوبة حال رغبة العميل تغيير البنك؟