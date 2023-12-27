وزارة التعليم تعلن عن 44 وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل

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أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لشغل (44) وظيفة عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) في مقر الوزارة والإدارات التعليمية حملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف التخصصات على النحو التالي: اضافة اعلان





الوظائف الشاغرة:



المسميات الوظيفية:



الفئات المستهدفة:



الشروط المطلوبة:



مزايا برنامج (تمهير):



نبذة عن تمهير:



طريقة التقديم:

