الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
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أعلنت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية عن برنامج (تدريب مبتدئ بالتوظيف) لحملة الثانوية، واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

شروط التقديم:


1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 25 سنة عند التقديم.
3- أن يكون المتقدم لائقا طبيًا (يحدد بعد اجتياز الفحص الطبي).
4- أن تكون نسبة الثانوية العامة 80% كحد أدنى.
5- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (تخصص علمي).
6- ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقا من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أو عبر برنامج دعم نمو توطين المنشآت (توطين).
7- اجتياز المسح الأمني.
8- أن تكون نسبة درجة القياس 75% كحد أدنى.
9- ألا يتجاوز تاريخ اختبار قياس 5 سنوات.

مزايا التدريب:


1- توظيف مبتدئ بالتدريب.
2- تدريب باللغة الإنجليزية.
3- تأمين طبي.
4- مكافأة شهرية خلال التدريب.
5- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
6- دبلوم مُعتمد.

البرامج الأكاديمية:


1- دبلوم التقنية الميكانيكية في الدفاع:
- يتكون منهج الدبلوم الدراسي التقنية الميكانيكية في الدفاع من مجموعة متنوعة من الوحدات التدريبية التي تطور مجموعة واسعة من المهارات التقنية والمهنية المطلوبة في مجال الصناعات العسكرية.
2- دبلوم التقنية الكيميائية في الدفاع:
- يتكون منهج الدبلوم الدراسي للتقنية الكيميائية في الدفاع من مجموعة متنوعة من الوحدات التدريبية النظرية والتطبيق العملي التي تطور مجموعة واسعة من المهارات التقنية والمهنية المطلوبة في مجال الصناعات العسكرية.
3- دبلوم التقنية الكهربائية في الدفاع:
- يتكون منهج الدبلوم الدراسي تقنية الكهرباء في الدفاع من مجموعة متنوعة من الوحدات التدريبية النظرية والتطبيق العملي التي تطور مجموعة واسعة من المهارات التقنية والمهنية المطلوبة في مجال الصناعات العسكرية.
4- دبلوم تقنية الإلكترونيات في الدفاع:
- يتكون منهج الدبلوم الدراسي لتقنية الالكترونيات في الدفاع من مجموعة متنوعة من الوحدات التدريبية النظرية والتطبيق العملي التي تطور مجموعة واسعة من المهارات التقنية والمهنية المطلوبة في مجال الصناعات العسكرية.

ما هو نظام التدريب في الأكاديمية؟


- تعتمد الأكاديمية نظام التدريب المبتدئ بالتوظيف حيث يتم  التعاقد مع احدى الشركات المتعاقدة مع الأكاديمية للتدريب اولا ثم التوظيف والعمل في الشركة. ويتم الإعلان عن فتح باب القبول عن طريق القنوات الرسمية للأكاديمية.
هل القبول والتوظيف يشمل الطلاب والطالبات وكيف يتم تقديم طلب الالتحاق؟
- القبول يشمل كلا الجنسين من الطلاب والطالبات وكذلك التدريب و الوظائف المتاحه حيث أن المدربين من الجنسين أيضاً.
- يقدم طلب الالتحاق الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالأكاديمية. ويتم التواصل مع المتقدمين عند استكمال متطلبات القبول عن طريق البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

موعد التقديم:


- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الإثنين بتاريخ 1445/06/12هـ الموافق 2023/12/25م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/05هـ الموافق 2024/01/17م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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