الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية عن برنامج (تدريب مبتدئ بالتوظيف) لحملة الثانوية، واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





شروط التقديم:



مزايا التدريب:



البرامج الأكاديمية:



ما هو نظام التدريب في الأكاديمية؟



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

