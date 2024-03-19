المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات - موان (مركز حكومي) عن توفر وظائف إدارية بمسمى (سكرتير تنفيذي) لحملة البكالوريوس للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض على النحو التالي:



المسمى الوظيفي:



المهام الوظيفية:



نبذة عن المركز:



طريقة التقديم:

