المركز الوطني لإدارة النفايات يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

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أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات - موان (مركز حكومي) عن توفر وظائف إدارية بمسمى (سكرتير تنفيذي) لحملة البكالوريوس للعمل في مقر المركز بمدينة الرياض على النحو التالي:
المسمى الوظيفي:- سكرتير تنفيذي
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال أو الإدارة، السكرتارية التنفيذية، السكرتارية) أو تخصص آخر ذو صلة مع خبرة 4 سنوات.
المهام الوظيفية:- التأكد من التزام الرئيس التنفيذي بالجدول الزمني.
- ضمان تنفيذ الشؤون اللوجستية والترتيبات للفعاليات التي يحضُرها الرئيس التنفيذي و ضمان تطبيق البروتوكولات بصورة ملائمة.
- متابعة المعاملات الموجهة من الرئيس التنفيذي.
- متابعة الأعمال الإدارية واللوجستية التي تسهم في تنظيم عمل المكتب.
- تلقي المكالمات الهاتفية و استقبال زوار المكتب والإجابة على استفساراتهم وتقديم الخدمات التي يطلبونها.
- الكتابة والاحتفاظ بمحاضر الاجتماعات وتجهيز القرارات الصادرة وإعداد المسودات والخطابات .
- إدارة مواعيد ودعوات اللجان وإعداد التجهيزات الملائمة لاستضافة اجتماعات اللجان.
- الترتيب لعقد الاجتماعات وإرسال الدعوات وتنظيم جدول أعمال الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الخاصة.
- الإشراف على عملية متابعة شؤون وترتيبات السفر للرئيس التنفيذي لحضور المؤتمرات أو البرامج التدريبية الخارجية.
- مرافقة الرئيس التنفيذي في المناسبات المختلفة داخل المملكة وخارجها عند الحاجة.
- تقديم كافة الخدمات الإدارية اللازمة لضمان إدارة المكتب بالمستوى المطلوب.