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لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

شركة البحر الأحمر تعلن عن 51 وظيفة شاغرة

شركة البحر الاحمر الدولية الواح شمسية
شركة البحر الأحمر
أ أ
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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي)، عن فتح باب التوظيف لشغل (51) وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والمتطلبات التالية: اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

- سائق
- كابتن                                             
- رجل اطفاء         
- مساعد مدير العمليات          
- مدير أول البناء           
- مشرف مراقبة الجودة                   
- مدير العمليات المصرفية             
- مدير تقارير المشروع       
- مشرف مراقبة الجودة      
- مدير الإنتاج          
- مدير التطوير          
- مدير المشروع         
- مدير التقييم البيئي       
- مدير مساعد الضيافة              
- مدير مساعد مراقبة الجودة    
- مدير مساعد التطوير        
- مدير تنسيق البناء الفني       
- مدير مساعد إدارة الأصول     
- مدير مساعد تنسيق الفن والثقافة   
-  متخصص الترجمة    
- أخصائي مشتريات                     
- أخصائي أول نمذجة معلومات البناء                     
- مدير الخدمات الفنية       
- مدير الأحداث اللوجستية     
- مدير البناء           
- مدير أول إدارة المواد       
- مدير أول تنسيق البناء الفني       
- مدير أول العمليات        
- مدير أول إدارة الأصول   
- مدير أول التعزيز الأرضي    
- مدير مشارك الهندسة المعمارية الداخلية    
- مدير مشارك الهندسة الإنشائية        
- مدير أول الهندسة المعمارية   
- مدير  أول عمليات المرافق والصيانة    
- مدير مشارك هندسة المناظر الطبيعية     
- (وظائف اخرى)

المؤهلات المستهدفة:

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجتياز الترشيح الأولي والنهائي.

نبذة عن الشركة

مشروع البحر الأحمر هو مشروع حكومي سعودي سياحي تم الإعلان عنه في يوم 31 يوليو 2017 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 34 ألف كيلو متر مربع ويتضمن أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه، ولايحتاج الزوار إلى تأشيرة دخول سعودية حيث أن الأنظمة المطبقة في المشروع تختلف عن أنظمة المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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