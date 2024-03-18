شركة البحر الأحمر تعلن عن 51 وظيفة شاغرة

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي)، عن فتح باب التوظيف لشغل (51) وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والمتطلبات التالية:
المسميات الوظيفية:- سائق
- كابتن
- رجل اطفاء
- مساعد مدير العمليات
- مدير أول البناء
- مشرف مراقبة الجودة
- مدير العمليات المصرفية
- مدير تقارير المشروع
- مشرف مراقبة الجودة
- مدير الإنتاج
- مدير التطوير
- مدير المشروع
- مدير التقييم البيئي
- مدير مساعد الضيافة
- مدير مساعد مراقبة الجودة
- مدير مساعد التطوير
- مدير تنسيق البناء الفني
- مدير مساعد إدارة الأصول
- مدير مساعد تنسيق الفن والثقافة
- متخصص الترجمة
- أخصائي مشتريات
- أخصائي أول نمذجة معلومات البناء
- مدير الخدمات الفنية
- مدير الأحداث اللوجستية
- مدير البناء
- مدير أول إدارة المواد
- مدير أول تنسيق البناء الفني
- مدير أول العمليات
- مدير أول إدارة الأصول
- مدير أول التعزيز الأرضي
- مدير مشارك الهندسة المعمارية الداخلية
- مدير مشارك الهندسة الإنشائية
- مدير أول الهندسة المعمارية
- مدير أول عمليات المرافق والصيانة
- مدير مشارك هندسة المناظر الطبيعية
- (وظائف اخرى)
المؤهلات المستهدفة:- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجتياز الترشيح الأولي والنهائي.