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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف لحملة البكالويوس فأعلى بالرياض

هيئة الزكاة 1
ارشيفية
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

- أخصائي رئيسي في الرواتب والمزايا (Payroll & Benefits Lead Specialist)

- خبير تجربة العملاء (Customer Experience Lead Expert)

- مدير الخدمات المساندة بالفروع والمنافذ (Support Services Branches & Ports Director)

- رئيس التدقيق الداخلي (lead Internal Auditor)  

- أخصائي قيادة الاستراتيجية (Strategy Lead Specialist)

- أخصائي ضمان الإيرادات (Revenue Assurance Specialist)

التخصصات المطلوبة:



- إدارة الأعمال      
- الإدارة العامة 
- إدارة الموارد البشرية
- المالية
- المحاسبة    
- أو مايعادلهم

نبذة عن الهيئة:


هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.


طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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