هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف لحملة البكالويوس فأعلى بالرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
- أخصائي رئيسي في الرواتب والمزايا (Payroll & Benefits Lead Specialist)
- خبير تجربة العملاء (Customer Experience Lead Expert)
- مدير الخدمات المساندة بالفروع والمنافذ (Support Services Branches & Ports Director)
- رئيس التدقيق الداخلي (lead Internal Auditor)
- أخصائي قيادة الاستراتيجية (Strategy Lead Specialist)
- أخصائي ضمان الإيرادات (Revenue Assurance Specialist)
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- إدارة الموارد البشرية
- المالية
- المحاسبة
- أو مايعادلهم
نبذة عن الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا