الخميس، 22 جمادى الثانية 1445 ، 04 يناير 2024

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الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 63 وظيفة في 8 مدن

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
أ أ
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أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 63 وظيفة (ثانوية فأعلى) في 8 مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني:


1- ممارس مكافحة العدوى.
2- مساح كميات.
3- مهندس ميكانيكي.
5- مهندس معماري.
6- مهندس كهرباء.
7- ممرضة مكافحة العدوى.
8- مسؤول خدمات المرضى.
9- مساعد طبيب أسنان.
10- مراقب العمل.
11- موزع البريد (ثانوية فأعلى).
12- فني مختبر.
13- وظائف طبية (عدة تخصصات).

أماكن العمل:


- الرياض.
- جدة.
- المدينة المنورة.
- الأحساء.
- الدمام.
- الطائف.
- ينبع.
- حائل.

موعد التقديم على وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني:


- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1445/06/22هـ الموافق 2024/01/04م.

طريقة التقديم:


- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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