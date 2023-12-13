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وظائف شاغرة بـ"تخصصي الملك خالد".. التفاصيل ورابط التقديم

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
أ أ
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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن طرح وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى في عدة تخصصات على النحو التالي:
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المسميات الوظيفية:
 
- سائق
- مدير مشروع
- مساعد الاسكان
- مصمم جرافيك
- أخصائي علم الأمراض
- أخصائي تغذية

المؤهلات المطلوبة:
 
- الثانوية
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى 

التخصصات المطلوبة:
 
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- التصميم الجرافيكي
- تصميم الوسائط
- إدارة المستشفيات
- ادارة الصحة
- نظم المعلومات الإدارية
- علوم حاسب
- علم التغذية
- التغذية السريرية
- طب العيون
- أو مايعادلهم
 
نبذة عن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:
 
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بدأت قصته حين لاحظ الملك خالد رحمه الله الصعوبات التي كان المواطنون السعوديين يواجهونها أثناء سفرهم للخارج لتلقي العلاج الطبي والجراحي لأمراض العيون عندها أدرك الملك  حاجة البلاد لوجود مركز طبي متكامل ومتقدم للعلاج والابحاث في طب العيون وفي 1979م تم اصدار أمر ملكي ببناء مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والذي ارتقى اليوم ليصنف ضمن أفضل مستشفيات العالم.
 
طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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