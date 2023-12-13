وظائف بـ الهيئة العامة للموانئ في عدد من التخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في كل من (الدمام، جدة) على النحو التالي:



المسميات الوظيفية:

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- مراقب موانئ

- مهندس مدني

- مهندس كهربائي



المزايا:



- علاوة سنوية تنافسية.

- بدل سكن.

- بدل نقل.

- تأمين طبي شامل الوالدين.

- بدل تعليم للابناء.



الشروط المطلوبة:



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.

- التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.

- ارفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.

- القدرة على بناء العلاقات.

- التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.



ملاحظة:



- متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد الكتروني بتحديث الحالة.

- في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة آخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.



طريقة التقديم:



التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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