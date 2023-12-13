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لحملة البكالوريوس فأعلى

وظائف بـ الهيئة العامة للموانئ في عدد من التخصصات

الهيئة العامة للموانئ
الهيئة العامة للموانئ
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في كل من (الدمام، جدة) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:
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- مراقب موانئ
- مهندس مدني
- مهندس كهربائي
 
المزايا:

- علاوة سنوية تنافسية.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- تأمين طبي شامل الوالدين.
- بدل تعليم للابناء.

الشروط المطلوبة:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.
- التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.
- ارفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.
- القدرة على بناء العلاقات.
- التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.

ملاحظة:

- متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد الكتروني بتحديث الحالة.
- في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة آخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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