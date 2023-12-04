عاجل.. شروط وطريقة تقديم طلب إعفاء غرامة هيئة الزكاة والضريبة 1445

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين إلى الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية، التي أطلقتها مؤخرًا. اضافة اعلان





المبادرة بدأت في أول يونيو وتنتهى بعد 26 يومًا



شروط الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات



المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي



الاطلاع على تفاصيل المبادرة من الدليل الإرشادي



وسائل التواصل عن الاستفسارات وطريقة الاستفادة



وأوضحت الهيئة أن المبادرة دخلت حيّز التنفيذ مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى 30 نوفمبر 2022م، متضمنةً إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الالكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.1ـ التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين سابقًا.2ـ تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح.3ـ سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبيّة المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها.4ـ أن يُقدم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة.5ـ أن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.وأكدّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.ولا تشمل المبادرة أيضًا غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة.كما جدّدت الهيئة دعوتها للمكلّفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة، وذلك من خلال الدليل الإرشادي الخاص بها، والمتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن أبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات.داعيةً الجميع إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.أو من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر: (Zatca_Care@)، أو عبر البريد الإلكتروني: (inf [email protected] )، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة: ( من هنا ).

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