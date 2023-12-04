الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. شروط وطريقة تقديم طلب إعفاء غرامة هيئة الزكاة والضريبة 1445

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلّفين إلى الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" لجميع الخاضعين للأنظمة الضريبية، التي أطلقتها مؤخرًا.اضافة اعلان

المبادرة بدأت في أول يونيو وتنتهى بعد 26 يومًا

وأوضحت الهيئة أن المبادرة دخلت حيّز التنفيذ مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى 30 نوفمبر 2022م، متضمنةً إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
 بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الالكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.


شروط الاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

1ـ التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين سابقًا.
2ـ تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها من قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح.
3ـ سداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها، أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبيّة المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها.
4ـ أن يُقدم الطلب ويتم دراسته والموافقة عليه من الهيئة أثناء سريان المبادرة.
5ـ أن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.

المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي

وأكدّت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ولا تشمل المبادرة أيضًا غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمّنة في خطة تقسيط واجب سدادها بعد انتهاء المدة المحددة للمبادرة.



الاطلاع على تفاصيل المبادرة من الدليل الإرشادي

كما جدّدت الهيئة دعوتها للمكلّفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة، وذلك من خلال الدليل الإرشادي الخاص بها، والمتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن أبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات.

وسائل التواصل عن الاستفسارات وطريقة الاستفادة

داعيةً الجميع إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
أو من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر: (Zatca_Care@)، أو عبر البريد الإلكتروني: (inf[email protected])، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة: (من هنا).

 

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

تجديد الاستمارة
1:24 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

تعرف على كيفية تجديد استمارة السيارة 1445

هيئة-السوق-المالية
1:24 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

مزايا تنافسية.. "السوق المالية" تُعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

الدعم السكني
12:10 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

شروط حصول المطلقات على الدعم السكني

شركة المياه الوطنية
12:09 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

بشرى للخريجين.. الإعلان عن 451 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بجميع المناطق

اقرأ أيضا

عاجل.. موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر

متاح الآن.. وظائف في الهيئة الملكية لمحافظة العلا لا تتطلب الخبرة

عاجل.. طريقة وشروط الحصول على سكن مجاني من الإسكان التنموي 1445

سارع بالتقديم.. الخطوط الجوية تفتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى

عاجل.. عند انفصال الأم والأب كيف يتلقى الأبناء الدعم؟ حساب المواطن يوضح

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 10:57 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

كيف يتم إشعار المنشآت بمرحلة الربط والتكامل في الفوترة؟ "الزكاة" توضح

هيئة الزكاة 5:27 م الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

وظائف بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عدة تخصصات

هيئة الزكاة 10:04 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظاف شاغرة

هيئة الزكاة 1:37 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

اقرأ أيضا

الدعم السكني سكني
5:37 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. حلول تمويلية من "سكني" لمستفيدي البناء الذاتي

الجوازات
3:00 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من الجوازات بشأن مدة إصدار جواز السفر

حساب المواطن
2:07 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمؤذنين وأئمة المساجد لأجل استحقاق الدعم

الضمان الاجتماعي
11:00 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الموارد البشرية" بشأن تسجيل السجين في الضمان الاجتماعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

النيابة العامة
1:03 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. إحالة متهم من جنسية عربية إلى المحكمة المختصة لارتكابه هذه الجرائم

images
12:31 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. قنصلية المملكة باسطنبول تُحذر المواطنين من هذا الأمر

هيئة الزكاة
12:21 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط وطريقة تقديم طلب إعفاء غرامة هيئة الزكاة والضريبة 1445

حساب المواطن - ريال
12:02 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر

وزير الطاقة1
11:48 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

وزير الطاقة: المملكة تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024

أهم 10
11:25 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. عقوبات مغلّظة لمستخدمي VPN وأسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة