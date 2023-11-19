كيف يتم إشعار المنشآت بمرحلة الربط والتكامل في الفوترة؟ "الزكاة" توضح

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجماك على انه سيتم لاحقا إشعار المنشآت الأخرى غير المختارة ضمن المجموعات المعلنة للبدء بتطبيق متطلبات المرحلة الثانية وربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع منصة "فاتورة" قبل 6 أشهر على الأقل. اضافة اعلان

وأشارت الهيئة إلى أن مرحلة الربط والتكامل يجب فيها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع منصة "فاتورة" التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.





موعد تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة





إشعار جميع المنشآت المستهدفة





الإلزام بالمرحلة الثانية بشكل تدريجي



المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية



وتبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتبارًا من 1 يونيو 2024م، تطبيق المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية (مرحلة الربط والتكامل) على المجموعات التاسعة للمنشآت الخاضعة للفوترة الإلكترونية.وأوضحت الهيئة، أن المجموعة التاسعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 30 مليون ريال وذلك خلال عامي 2021 أو 2022.وأضافت أنها ستُشعِر جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة التاسعة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام "فاتورة" ابتداءً من 1 يونيو 2024.وأشارت إلى أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها: ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة.بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تُبلِغ الهيئة المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.ولفتت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء السعودية.وأشادت بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.