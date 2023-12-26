"الزكاة" توضح قيمة الجمارك على سيارات المواطنين الواردة من الخارج

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أنه يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة.





الرسوم الجمركية على استيراد سيارات الأفراد اضافة اعلان



هل يعفى المبتعث من الرسوم الجمركية على سيارته؟



ضوابط استيراد السيارات للأفراد



المركبات الأثرية والرسوم الجمركية

