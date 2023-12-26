الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

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"الزكاة" توضح قيمة الجمارك على سيارات المواطنين الواردة من الخارج

الجمارك السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أنه يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة.

الرسوم الجمركية على استيراد سيارات الأفراداضافة اعلان

وأضافت الجمارك، كما أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى،
وطالبت الجمارك بالاطلاع على ضوابط استيراد المركبات من خلال الرابط التالي (من هنا).

هل يعفى المبتعث من الرسوم الجمركية على سيارته؟

جاء ذلك على صفحة الجمارك الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن قال فيه: "هل الطالب المبتعث للولايات المتحدة يعفى من شرط عمر السيارة ومن دفع المقابل المادي؟
وأضاف،  حيث إنني اشتريت السيارة في أمريكا في وقت يسمح فيه لدخولها، وحاليًا لا يسمح لدخولها إلا بالمقابل المالي أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

ضوابط استيراد السيارات للأفراد

1ـ يسمح استيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف (3.5 طن وأقل) بشرط ألا يتجاوز موديلها 5 سنوات، ويكون احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.
2ـ يسمح استيراد شاحنات النقل الثقيل أكثر من (3.5) طن وتشمل (القاطرات، المقطورات، أنصاف المقطورات) بشرط ألا يتجاوز عمرها التشغيلي 5 سنوات، على أن يُحتسب العمر من بداية شهر يناير.
3ـ مطابقة المركبة لشهادة كفاءة الطاقة، وإصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع "الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة".

المركبات الأثرية والرسوم الجمركية

4ـ يسمح باستيراد المركبات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، (يُختم على البطاقة الجمركية لا يسمح لها السير على الطرقات العامة).
5ـ يسمح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين، وحاملي الإقامة المميزة، ويكون المقابل المالي ما بين (20-50%) من قيمة المركبة.

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