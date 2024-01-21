الرابط والشروط.. "هيئة التخصصات" تُعلن بدء التقديم على برنامج فني نظارات

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، بدء التقديم على برنامج "فني نظارات"، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج "فني نظارات"
ودعت الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول، والمتضمنة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس العمل ويحمل شهادة بكالوريوس، متضمنًا فيها رقم الهوية، ومعادلة وزارة التعليم، إلى جانب السجل الأكاديمي، وفي حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية؛ فيجب إرفاق ما يثبت حصول المتقدم عليها من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم، إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية STEP 52.
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شروط
البرنامج:1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 – أن لا يكون المتقدم على رأس العمل
3 – أن يحمل المتقدم شهادة بكالوريوس.
4 – أن يكون حاصلاَ على الدرجة المطلوبة من اختبار كفايات اللغة الإنجليزية المعتمد.
أن
يرفق المتقدم:
شهادة
بكالوريوس -
- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
- معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة.
- بالإضافة الى أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.
مدة
البرنامج:
26 أسبوعًا.
المكافأة:
- يوجد مكافأة للبرنامج
ملاحظات:
- الاختبار المعتمد للتقديم على البرنامج هو اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP من خلال منصة قياس، علماً أن مدة صلاحية الاختبار 3 سنوات فقط.
- يجب على المتقدم إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم الاستبعاد بشكل تلقائي من لم يرفق اي مستند مطلوب.
- سيتم فتح بوابة التقديم يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024.
- سيتم إغلاق بوابة التقديم يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024
- تاريخ بدء البرنامج المتوقع مارس 2024.
- سيتم استبعاد المتقدم إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة حتى بعد بدء البرنامج.
- في حال انسحاب جهة التوظيف، سيتم إلغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف، وسيتم إشعار المرشح بذلك عبر البريد الإلكتروني.