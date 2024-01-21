الرابط والشروط.. "هيئة التخصصات" تُعلن بدء التقديم على برنامج فني نظارات

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، بدء التقديم على برنامج "فني نظارات"، من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج "فني نظارات" اضافة اعلان



شروط البرنامج:



ودعت الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على متطلبات القبول، والمتضمنة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون على رأس العمل ويحمل شهادة بكالوريوس، متضمنًا فيها رقم الهوية، ومعادلة وزارة التعليم، إلى جانب السجل الأكاديمي، وفي حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية؛ فيجب إرفاق ما يثبت حصول المتقدم عليها من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم، إلى جانب الحصول على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية STEP 52.1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.2 – أن لا يكون المتقدم على رأس العمل3 – أن يحمل المتقدم شهادة بكالوريوس.4 – أن يكون حاصلاَ على الدرجة المطلوبة من اختبار كفايات اللغة الإنجليزية المعتمد.





أن يرفق المتقدم:



مدة البرنامج:



شهادة بكالوريوس -- السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.- معادلة شهادة البكالوريوس في حال كانت شهادة المتقدم صادرة من خارج المملكة.- بالإضافة الى أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.26 أسبوعًا.





المكافأة:



ملاحظات:



طريقة التقديم:

