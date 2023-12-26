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بالإنفوجراف.. 6 شروط للتقديم على وظائف جدارات

شروط التقديم على وظائف جدارات
منصة جدارات
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تتيح المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، للباحثين عن العمل فرصة استكشاف جميع وظائف القطاع العام والخاص في سوق العمل بالمملكة.اضافة اعلان
وتعمل المنصة على تسهيل اعتماد المؤهلات لتمكين الباحث عن عمل من التقدم للوظائف في القطاع العام.

شروط التقديم على وظائف جدارات

ويجب أن تتوافر في الشخص المستفيد عند التقديم على الوظيفة عبر منصة جدارات، مجموعة من الشروط والضوابط ، وهي:
1-يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية.
2-أن يمتلك المتقدم حساب في النظام.
3-تكون الوظيفة متوافقة مع الدرجة الأكاديمية التي يحملها المتقدم.
4-توفر الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل على أن تكون موثقة.
5-يكون المتقدم لا يعمل في أي وظيفة حكومية.
6-يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.


طريقة التقديم على الوظائف في جدارات

فيما يلي خطوات التقديم على الوظائف عبر منصة جدارات: 
-الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة.
-تسجيل الدخول بالحساب الشخصي
-النقر على خانة "أرغب بالتقديم على وظائف جدارات".
-إدخال البيانات اللازمة للتقديم.
-تحديد الرغبات الخاصة بالمتقدم.
-الضغط على خانة "إضافة".
-ملء الرغبات في القائمة الخاصة بالمتقدم، ثم الضغط على كلمة "حفظ".
-اختيار الوظيفة المناسبة للمتقدم من حيث المؤهل.
-إدخال المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل.
الضغط على خانة "تسجيل الطلب".

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