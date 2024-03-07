غرفة الرياض تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت الغرفة
التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) عن توفر وظائف متنوعة للعمل بالقطاع
الخاص بمدينة الرياض.
وذلك لحملة المؤهلات (الدبلوم، البكالوريوس) تشمل (وظائف لا تتطلب الخبرة) بالمسميات والشروط التالية:
- منسق عمليات
- مدير عام
- كاتب حسابات
- موظف حجوزات فنادق
- أخصائي مبيعات
- مهندس ميكانيكي
- عامل كهرباء
- موظفة إدارية
الشروط:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة (الدبلوم، البكالويوس) حسب متطلبات كل وظيفة.
- توفر المهارات المطلوبة لكل وظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا