الخطوط السعودية تعلن عن فتح التوظيف لحملة الثانوية فأعلى بدون خبرة

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم (للسعوديين والسعوديات) للإنضمام إلى طاقم الخدمة الجوية في الخطوط السعودية لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:



الشروط والمهارات المطلوبة في وظائف الخطوط الجوية:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

- أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن (جيد).

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

- أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (حسب التقويم الميلادي).

- أن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية).

- إجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.





المسؤوليات والمهام:



مستوى اللغة الإنجليزية المطلوب:



الوثائق المطلوبة:



المزايا:

طريقة التقديم:

