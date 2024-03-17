الخطوط السعودية تعلن عن فتح التوظيف لحملة الثانوية فأعلى بدون خبرة

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم (للسعوديين والسعوديات) للإنضمام إلى طاقم الخدمة الجوية في الخطوط السعودية لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:
الشروط والمهارات المطلوبة في وظائف الخطوط الجوية:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة بتقدير لا يقل عن (جيد).
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (حسب التقويم الميلادي).
- أن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية).
- إجتياز اختبارات ومراحل القبول المقررة.
المسؤوليات
والمهام:
- المسؤولية عن السلامة والخدمة بمستوى عالي في جميع أنحاء المقصورة.
- ضمان التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.
- اتخاذ المبادرة لمعالجة القضايا الصعبة.
- المساهمة في إيصال تجربة عملاء مميزة.
مستوى اللغة
الإنجليزية المطلوب:
- اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
- يجب أن لا يتجاوز تاريخ اصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلب التوظيف.
- لن يتم قبول اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.
- الاختبار إلزامي لجميع المرشحين بما في ذلك الخريجين من خارج المملكة.
- إذا لم يكن المتقدم قد أجرى اختبار STEP فيمكن تعبئة الطلب ثم تحديث الدرجة لاحقاً في طلب التوظيف قبل إنتهاء صلاحية الوظيفة.
الوثائق
المطلوبة:
- سيرة ذاتية محدثة.
- بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.
- جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.
- الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.
- نتيجة اختبار (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72.
المزايا:
- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل.
- بدل سكن 3 رواتب أساسية سنوياً.
- تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل إنتاجية وسفر (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسيمة سفر وتذاكر مخفضة للموظف والمعالين المستحقين (وفقاً لسياسة الشركة).
- عروض وتخفيضات للموظفين.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا