عاجل.. براتب مجزي وإقامة كاملة مجانية.. التقديم ينتهي بعد ساعات في "صدى" التابعة لأرامكو

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أعلنت أكاديمية الحفر العربية (صدى) التابعة لشركة أرامكو في محافظة بقيق والمتخصصة في مجال حفر وصيانة آبار النفط والغاز عن غلق باب التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف في مدينة الباحة لحملة الثانوية فأعلى بعد ساعات.

ومن المقرر أن ينتهي التقديم رسميًا يوم غد الأربعاء، حيث نشرت التفاصيل على النحو التالي:





شروط وظائف أكاديمية صدى:



الفوائد أثناء الدراسة كمتدرب:



نبذة عن صدى:



طريقة التقديم:

