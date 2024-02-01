الخدمات الأرضية تعلن عن فتح التوظيف بمطارات المملكة

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أعلنت الشركة
السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح التوظيف
للجنسين لحملة (الثانوية فأعلى) في مطارات المملكة (الرياض، جدة، الدمام، المدينة
المنورة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:- مكان العمل (الرياض، جدة، الدمام،
المدينة المنورة).
1- مسؤول السلامة والجودة والمخاطر:
- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.
- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
2- مُمثل خدمات العملاء:- مكان العمل (الرياض).
- شهادة الثانوية العامة فأعلى ويفضّل البكالوريوس.
- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
3- مدير الأداء والمكافآت:- مكان العمل (جدة).
- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الإدارية.
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
نبذة عن الشركة:- تأسست الشركة السعودية للخدمات الأرضية
في عام 2011م تماشياً مع الخطة الاستراتيجية التي تبنتها المملكة العربية السعودية
لفتح قطاع الطيران في المستقبل، SGS هي دمج لمزودي الخدمات الأرضية الثلاثة الذين كانوا يعملون في
المملكة العربية السعودية، وهي الخطوط الجوية العربية السعودية للخدمات الأرضية (SAAGS)، خدمات المناولة الوطنية (NHS) وشركة عطار للخدمات الأرضية (شركة عطار
للسياحة).
طريقة التقديم:- لمعرفة بقية الشروط والمهارات وللتقديم
من خلال الرابط التالي:
1- مسؤول السلامة والجودة والمخاطر:
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2- مُمثل خدمات العملاء:
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3- مدير الأداء والمكافآت:
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