عاجل.. مستأجر عند والده بعقد إلكتروني.. هل يؤثر ذلك على دخله الشهري في حساب المواطن؟

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رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار مواطن بشأن مدى قيامه بالاستئجار عند والده بعقد إلكتروني وتأثير ذلك على استحقاقه للدعم الشهري في البرنامج.





تأثير العقد الإلكتروني على حساب المواطن:



تأثير تأجير العقار على حساب المواطن:



تأثير وثيقة العمل الحر على حساب المواطن:

