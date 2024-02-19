عاجل.. مستأجر عند والده بعقد إلكتروني.. هل يؤثر ذلك على دخله الشهري في حساب المواطن؟

أ أ
رد حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار مواطن بشأن مدى قيامه بالاستئجار عند والده بعقد إلكتروني وتأثير ذلك على استحقاقه للدعم الشهري في البرنامج.
تأثير العقد الإلكتروني على حساب المواطن:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم استفسار .. فرد مستقل وموظف ومستأجر عند والده بعقد الكتروني هل يمنعه من دعم حساب المواطن؟".
وجاء الرد :" وعليكم السلام.. في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند، وسيتم مطابقة بياناتك المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة".
وأوضح أنه في حال عدم صحة المعلومات فإن ذلك يعرضك للجزاءات وفق سياسات وضوابط البرنامج.
تأثير تأجير العقار على حساب المواطن:كما أجاب حساب خدمة المستفيدين، على استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن طبيعة استمرار الدعم أو انقطاعه حال قيامه بتأجير عقاره.
وكان أحد الأشخاص قد وجّه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. هل إذا أجرت ينقطع عني حساب المواطن؟.
وجاء الرد :" في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها واختيار نوع الدخل(برامج حكومية ودعومات ومكافئات) ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية)وسيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية .. اضغط هنا"
تأثير وثيقة العمل الحر على حساب المواطن:أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين، عن استفسار ن قبل مواطن يستفسر عن مدى تأثير وثيقة العمل الحر على استحقاق الدخل الشهري من البرنامج.
وكان أحد المواطنين قد وجّه سؤالا يقول فيه :" لو طلعت وثيقة عمل حر.. هل يؤثر على حساب المواطن؟".
وجاء الرد :" حياك الله ، لا يؤثر ذلك.. وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa .. نسعد بخدمتك".