الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شقيقه مستقل ويسكن مع والده.. هل يلزمه إرفاق نفس "صك الملكية" في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال مواطن يسأل عن كيفية إرفاق "صك الملكية" حالة استقلال شقيقه وسكنه مع والده.

إرفاق صك الملكية في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. أخوي مستقل ولكن ساكن مع الوالد هل لازم إرفاق نفس صك الملكية نفسها اللي عند الوالد".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"وعليكم السلام.. في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة حسابه "ملف المستفيد المرفقات".
وأوضح أنه في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية يتم إضافته كتابع لرب الأسرة".

التسجيل في حساب المواطن بدون صك:

كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع أحد المواطنين لا يمتلك صكا ولا عقد إيجار وكيفية الاستفادة من دعم المواطن في هذه الحالة.
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم .. أنا ما عندي صك ولا عقد إيجار وأنا طالب هل أقدر أسجل في حساب المواطن".

بيانات الأهلية في حساب المواطن:


أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار من قبل أحد المواطنين، بشأن موعد سحب بيانات الأهلية.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" متى تسحب بيانات الأهلية للمستفيدين من كل شهر يوم كم؟".
وجاء الرد :"أهلا بك.. يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليها يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه.. نسعد بخدمتك".

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف لحملة البكالويوس فأعلى بالرياض

كيفية إلغاء التابع "المستقل" في حساب المواطن

الرابط والشروط.. جامعة الملك خالد تطرح وظائف شاغرة للثانوية فأعلى

عاجل.. وظائف شاغرة في مطارات المملكة لحملة الثانوية بدون خبرة سابقة

مميزات وشهادة معتمدة.. "سدايا" تُعلن بدء التقديم في معسكر إدارة البيانات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب-المواطن-1 12:58 ص الخميس، 25 يناير 2024

ما هي مدة الانتظار التي يحتاجها المستفيد من تحويله كتابع إلى مستقل في حساب المواطن؟

حساب مواطن 11:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. طالب الجامعة كيف يكون مستقلا في حساب المواطن؟

حساب المواطن 2:03 ص الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. كيف يتم تسجيل الأيتام في حساب المواطن للاستفادة من الدعم؟

حساب مواطن 2:02 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن.. ماذا عن مُعدد الزوجات؟