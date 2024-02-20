شقيقه مستقل ويسكن مع والده.. هل يلزمه إرفاق نفس "صك الملكية" في حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال مواطن يسأل عن كيفية إرفاق "صك الملكية" حالة استقلال شقيقه وسكنه مع والده.
إرفاق صك الملكية في حساب المواطن:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. أخوي مستقل ولكن ساكن مع الوالد هل لازم إرفاق نفس صك الملكية نفسها اللي عند الوالد".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"وعليكم السلام.. في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة حسابه "ملف المستفيد المرفقات".
وأوضح أنه في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية يتم إضافته كتابع لرب الأسرة".
التسجيل في حساب المواطن بدون صك:كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع أحد المواطنين لا يمتلك صكا ولا عقد إيجار وكيفية الاستفادة من دعم المواطن في هذه الحالة.
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم .. أنا ما عندي صك ولا عقد إيجار وأنا طالب هل أقدر أسجل في حساب المواطن".
بيانات الأهلية في حساب المواطن:
أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار من قبل أحد المواطنين، بشأن موعد سحب بيانات الأهلية.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" متى تسحب بيانات الأهلية للمستفيدين من كل شهر يوم كم؟".
وجاء الرد :"أهلا بك.. يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليها يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه.. نسعد بخدمتك".