شقيقه مستقل ويسكن مع والده.. هل يلزمه إرفاق نفس "صك الملكية" في حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال مواطن يسأل عن كيفية إرفاق "صك الملكية" حالة استقلال شقيقه وسكنه مع والده.



إرفاق صك الملكية في حساب المواطن:



التسجيل في حساب المواطن بدون صك:



بيانات الأهلية في حساب المواطن:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم.. أخوي مستقل ولكن ساكن مع الوالد هل لازم إرفاق نفس صك الملكية نفسها اللي عند الوالد".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"وعليكم السلام.. في حال كان المستفيد فرد مستقل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة حسابه "ملف المستفيد المرفقات".وأوضح أنه في حال عدم توفر مستند لإثبات الاستقلالية يتم إضافته كتابع لرب الأسرة".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع أحد المواطنين لا يمتلك صكا ولا عقد إيجار وكيفية الاستفادة من دعم المواطن في هذه الحالة.وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه :" السلام عليكم .. أنا ما عندي صك ولا عقد إيجار وأنا طالب هل أقدر أسجل في حساب المواطن".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين في وقت سابق، مع استفسار من قبل أحد المواطنين، بشأن موعد سحب بيانات الأهلية.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :" متى تسحب بيانات الأهلية للمستفيدين من كل شهر يوم كم؟".وجاء الرد :"أهلا بك.. يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليها يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه.. نسعد بخدمتك".