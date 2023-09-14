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الجامعة الإلكترونية تعلن عن استقبال طلبات التعاون بفروعها في المملكة

الجامعة السعودية الإلكترونية
الجامعة السعودية الإلكترونية
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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب استقبال طلبات التوظيف للتعاون في التدريس للكوادر الوطنية حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه في مختلف كليات وفروع الجامعة على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


- متعاونين
- متعاونات

التخصصات المطلوبة:


- جميع التخصصات مطلوبة

فروع الجامعة بالمملكة:


- الرياض
- جدة
- المدينة المنورة
- الدمام
- القصيم
- حائل
- تبوك
- أبها
- جازان
- نجران
- الأحساء

نبذة عن الجامعة:


تم تأسيس الجامعة الإلكترونية بناءاً على الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) في عام 1432هـ، وهي مؤسسة جامعية حكومية تمثل أحد أنماط التعليم العالي وتوفر بيئة قائمة على تقنيات المعلومات والاتصالات والتعلم الإلكتروني والتعليم المدمج.
وتمنح الجامعة درجات علمية في برامج وتخصصات متوائمة مع احتياجات سوق العمل وملبية لمتطلبات التنمية والتعلم مدى الحياة والإسهام في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة في المملكة وإيصال رسالتها الحضارية عالميًا.

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم من تاريخ الأربعاء 1445/2/28 هـ من خلال بوابة التوظيف بالجامعة: اضغط هنا

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