الجامعة الإلكترونية تعلن عن استقبال طلبات التعاون بفروعها في المملكة

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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن فتح باب استقبال طلبات التوظيف للتعاون في التدريس للكوادر الوطنية حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه في مختلف كليات وفروع الجامعة على النحو التالي: اضافة اعلان





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