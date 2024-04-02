عاجل.. "سكن مجاني وتأمين طبي".. أرامكو تعلن عن فتح باب التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني

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أعلنت شركة أرامكو عن
بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني للعام 2024م لطلاب الدبلوم
والبكالوريوس على النحو التالي:
1- برنامج التدريب الجامعي:
الفئة المستهدفة:
- الطلاب الذين تشترط جامعتهم ممارستهم للتدريب العمل قبل التخرج.
الشروط:
- يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
- يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.
- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.
المزايا:
- راتب شهري.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- المواصلات حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بالشركة.
الوثائق المطلوبة:
- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الجامعة يحتوى على غرض التدريب ومدته.
تواريخ تهمك:- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب
الجامعي للطلبة المؤهلين بتاريخ 24 يونيو 2024.
- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ 23 يونيو 2024.
2- برنامج التدريب المهني:
الفئة المستهدفة:
- الطلاب الذين تشترط كلياتهم أو معادهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج.
الشروط:
- يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
- يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.
- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.
الوثائق المطلوبة:
- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الكلية أو المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.
المزايا:
- راتب شهري.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- النقل حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
تواريخ تهمك:
- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب للطلبة المؤهلين بتاريخ 24 يونيو 2024 م.
- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ 23 يونيو 2024 م.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم من اليوم الاثنين 1445/9/22هـ (الموافق 2024/4/1م)، ويستمر حتى الاثنين 1445/9/29هـ (الموافق 2024/4/8م) الساعة الحادية عشر مساءاً، عن طريق الروابط التالية:
- برنامج التدريب الجامعي: اضغط هنا
- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية: اضغط هنا