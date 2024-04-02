عاجل.. "سكن مجاني وتأمين طبي".. أرامكو تعلن عن فتح باب التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني

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أعلنت شركة أرامكو عن بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني للعام 2024م لطلاب الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:





1- برنامج التدريب الجامعي:



الشروط:



المزايا:



الوثائق المطلوبة:



تواريخ تهمك:



الفئة المستهدفة:



الشروط:



الوثائق المطلوبة:





المزايا:

تواريخ تهمك:



طريقة التقديم: