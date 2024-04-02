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لعام 2024م..

عاجل.. "سكن مجاني وتأمين طبي".. أرامكو تعلن عن فتح باب التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني

أرامكو
أرامكو
أ أ
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أعلنت شركة أرامكو عن بدء التقديم في برامج التدريب الجامعي والمهني للعام 2024م لطلاب الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

1- برنامج التدريب الجامعي:اضافة اعلان


الفئة المستهدفة:

 - الطلاب الذين تشترط جامعتهم ممارستهم للتدريب العمل قبل التخرج.

الشروط:


- يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.

- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

- يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.

- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

المزايا:



- راتب شهري.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- المواصلات حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.
- سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بالشركة.

الوثائق المطلوبة:



- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الجامعة يحتوى على غرض التدريب ومدته.

تواريخ تهمك:

- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب الجامعي للطلبة المؤهلين بتاريخ 24 يونيو 2024.

- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ 23 يونيو 2024.

2- برنامج التدريب المهني:

الفئة المستهدفة:


- الطلاب الذين تشترط كلياتهم أو معادهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج.

الشروط:



- يجب ألاّ يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 2 من 4 للتخصصات الفنية، و 2.5 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتُمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 8 أسابيع على الأقل.

- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

- يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.

- لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب.

الوثائق المطلوبة:



- نسخة من بطاقة الهوية.
- نسخة من أحدث كشف رسمي للدرجات.
- خطاب من الكلية أو المعهد بأن برنامج التدريب المهني من متطلبات التخرج.


المزايا:





- راتب شهري.
- سكن مجاني حسب التوفر أو الأهلية.
- النقل حسب خطة الشركة.
- تأمين طبي حسب خطة الشركة.

تواريخ تهمك:



- يبدأ التدريب العملي لبرنامج التدريب للطلبة المؤهلين بتاريخ 24 يونيو 2024 م.

- سيقام اللقاء التعريفي بتاريخ 23 يونيو 2024 م.


طريقة التقديم:





بدأ التقديم من اليوم الاثنين 1445/9/22هـ (الموافق 2024/4/1م)، ويستمر حتى الاثنين 1445/9/29هـ (الموافق 2024/4/8م) الساعة الحادية عشر مساءاً، عن طريق الروابط التالية:

- برنامج التدريب الجامعي: اضغط هنا
- برنامج التدريب لطلبة الكليات المهنية: اضغط هنا

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