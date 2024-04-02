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جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية بنظام العقود للجنسين بكليات الجامعة

جامعة حائل
جامعة حائل
أ أ
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أعلنت جامعة حائل عن فتح باب التقديم لشغل عدد من وظائفها الأكاديمية برتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ).
وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية للعام الدراسي 1445هـ في كليات الجامعة في مختلف التخصصات التالي:اضافة اعلان

شروط التقديم :

- أن يكون المتقدم/ـه سعودي الجنسية.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم/ـه (45) سنة بالتقويم الهجري عند الإعلان لرتبة استاذ مساعد.

- أن يكونن المتقدم/ـه لائق طبيًا.

- اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

- أن يكون المتقدم/ـه حاصلاً على درجة (الدكتوراه/الماجستير) أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة غير سعودية معترف بها مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.

- أن يكون المتقدم/ـه حاصلاً على تقدير لا يقل عن جيدجداً في مرحلة البكالوريوس والماجستير.

- أن يكون تخصص البكالوريوس والماجستير في التخصص المطلوب وتكون الدكتوراه امتداد لتخصص البكالوريوس والماجستير أو في تخصص متسق حسب ما تقره المجالس المختصة.

- أن تكون جميع مراحل الدراسة (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بالانتظام.

- أن تكون دراسة الماجستير والدكتوراه تمت عن طريق الابتعاث او الايفاد إن كان على راس العمل.

- يفضل توافر الوحدات البحثية المحكمة منشورة أو مقبولة للنشر، ويتم احتساب وحدتين كحد اقصى على أن تكون منشورة في مجلات مصنفة

- إن كان المتقدم/ـة يشغل وظيفة رسمية فيجب أن تكون ذات صلة بالعمل الأكاديمي الجامعي.

- إجراء المقابلة الشخصية والمحاضرة العلمية وفق معايير المفاضلة المعتمدة.

- تعطى أولوية لمن هو غير معيّن على وظيفة رسمية، كخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

- الحصول على شهادة تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للمتقدمين على وظائف الكليات الصحية).

- إجادة اللغة الإنجليزية للتخصصات الهندسية والعلمية والصحية.

ملاحظة:

- تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة أو عدم اكتمال المرفقات المطلوبة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا.

- جميع إجراءات التقديم على الوظائف تكون من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني.

- يحق للمتقدم/ـه التعديل على طلب التوظيف من خلال خاصية التعديل في بوابة التوظيف الالكتروني قبل موعد إغلاق البوابة.


طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء 1445/9/24هـ.

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