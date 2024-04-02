براتب 8000 ريال.. وظائف شاغرة في الرياض والمدينة والقصيم

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أعلنت شركة مراكز الاتصال (إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية) عن فتح باب التقديم لشغل وظائف (ممثل خدمة العملاء - كول سنتر).

وذلك للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال في كل من (الرياض, المدينة المنورة, القصيم) لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:





- ممثل خدمات العملاء - شؤون السياحة العامة - بالرياض



- ممثل خدمات العملاء - بالمدينة المنورة



- ممثل خدمات العملاء - بالقصيم





الشروط:



المزايا:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

