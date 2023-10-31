الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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التقديم الآن.. وظائف في جامعة أم القرى لهذه التخصصات

جامعة أم القرى
جامعة أم القرى
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أعلنت جامعة أم القرى عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه للتخصصات المُدرجة في بوابة التعاون.اضافة اعلان
 وأوضحت الجامعة؛ أن التقديم مُتاح عن طريق الموقع الإلكتروني حتى تاريخ: 1445/4/22هــ، وذلك عبر الدخول عن طريق بوابة التعاون من خلال الرابط: https://uqu.edu.sa/App/InstructorContract


 شروط التقديم:

1ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2ـ ألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب.
3ـ ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً) مع توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم.
4ـ بالإضافة إلى أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.
5ـ ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي، أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتقدم موظفاً).
6ـ مع استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.


التقدم على بوابة التعاون

وأشارت؛ بأنه يجب على المتقدم للتعاون الرفع على بوابة التعاون بموقع الجامعة الإلكتروني كافة البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى موافقة جهة العمل - في حال كان المتقدم موظفاً - أو (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا.
يثبت أن المتقدم غير موظف، وشهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.

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