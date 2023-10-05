براتب 8000 ريال.. وظائف شاغرة في "غازكو"

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أعلنت شركة
الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف
شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
حارس أمن. سائق ناقلة (راتب يصل 8000 ريال).
أماكن العمل:
الرياض.
المدينة المنورة.
جدة.
الدمام.
أبها.
عن الشركة:
تأسست شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عام 1963م (1383هـ)، وجاء ذلك بعد اندماج شركة (الغاز الأهلية في الدمام)، وشركة ("الغاز والتصنيع السعودية) عام 1975م (1395هـ). وتُعتبر الشركة رائدة في مجال غاز البترول المُسال (LPG) في المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).