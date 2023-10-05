براتب 8000 ريال.. وظائف شاغرة في "غازكو"

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أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة مجالات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:





حارس أمن.



طريقة التقديم: