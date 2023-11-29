التقديم الآن.. وظائف شاغرة في قطاع البترول لمختلف التخصصات

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يعلن (المعهد التقني السعودي لخدمات البترول - التابع لوزارة الطاقة)، عبر
الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل
بفروع المعهد في عدة مدن.
ويتم التقديم على وظائف المعهد التقني السعودي وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية1ـ ممثل الإعلام والعلاقات العامة.
2ـ موظف التحصيل.
3ـ محلل التقييم الأكاديمي.
4ـ محلل التقييم الفني.
5ـ محلل ضمان الجودة الفنية.
6ـ مدرب السقالات.
7ـ مدرس رياضيات أكاديمي.
8ـ لمزيد ...
عن المعهد التقني السعوديتم تأسيس المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في العام 2008م بواسطة
(وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
وشركة شيفرون العربية السعودية وشركة أرامكو السعودية وشركة أرامكو لأعمال الخليج).
ويأتي تأسيس المعهد التقني السعودي، بهدف تلبية احتياجات صناعة خدمات البترول ولمساندة السعودة في المملكة العربية السعودية.
طريقة التقديمأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط
التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).