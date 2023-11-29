التقديم الآن.. وظائف شاغرة في قطاع البترول لمختلف التخصصات

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يعلن (المعهد التقني السعودي لخدمات البترول - التابع لوزارة الطاقة)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع المعهد في عدة مدن. اضافة اعلان

ويتم التقديم على وظائف المعهد التقني السعودي وفقًا للتفاصيل التالية:





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عن المعهد التقني السعودي



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