جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن عدة وظائف في ثلاث مدن

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (15) وظيفة متنوعة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الاحساء) على النحو التالي:
الوظائف المتاحة:
- مسؤول مركز الاتصال
- مشغل نظام الاتصالات
- عالم أبحاث مشارك
- مساعد بحث
- عالم أبحاث أول
- أخصائي علاقات الموظفين
- مسؤول مختبر
- أخصائي حوكمة بيانات
- مسؤول مختبر
- مدير إدارة المخاطر
- محلل إدارة المخاطر
- مسؤول تدريب الحماية من الحرائق
- كبير محللي البرامج
- إداري قاعدة بيانات
- منسق أبحاث ثالث
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- خدمة العملاء
- نظم المعلومات
- الإحصاء
- علوم البيانات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم السلامة
- الأشعة
- العلاج الطبيعي
- علم المختبرات السريرية
- الطب العام
- أو مايعادلهم
المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا".