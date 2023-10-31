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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن عدة وظائف في ثلاث مدن

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (15) وظيفة متنوعة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الاحساء) على النحو التالي:اضافة اعلان
 
الوظائف المتاحة:

- مسؤول مركز الاتصال
- مشغل نظام الاتصالات
- عالم أبحاث مشارك
- مساعد بحث
- عالم أبحاث أول
- أخصائي علاقات الموظفين
- مسؤول مختبر
- أخصائي حوكمة بيانات
- مسؤول مختبر
- مدير إدارة المخاطر
- محلل إدارة المخاطر
- مسؤول تدريب الحماية من الحرائق
- كبير محللي البرامج
- إداري قاعدة بيانات
- منسق أبحاث ثالث
 
التخصصات المطلوبة:
 
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- خدمة العملاء
- نظم المعلومات
- الإحصاء
- علوم البيانات
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم السلامة
- الأشعة
- العلاج الطبيعي
- علم المختبرات السريرية
- الطب العام
- أو مايعادلهم
 
المؤهلات المطلوبة:

- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة:
 
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
 
ملاحظة:
 
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
 
طريقة التقديم:
 
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا".

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