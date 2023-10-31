جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن عدة وظائف في ثلاث مدن

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (15) وظيفة متنوعة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة، الاحساء) على النحو التالي: اضافة اعلان



الوظائف المتاحة:



- مسؤول مركز الاتصال

- مشغل نظام الاتصالات

- عالم أبحاث مشارك

- مساعد بحث

- عالم أبحاث أول

- أخصائي علاقات الموظفين

- مسؤول مختبر

- أخصائي حوكمة بيانات

- مسؤول مختبر

- مدير إدارة المخاطر

- محلل إدارة المخاطر

- مسؤول تدريب الحماية من الحرائق

- كبير محللي البرامج

- إداري قاعدة بيانات

- منسق أبحاث ثالث



التخصصات المطلوبة:



- إدارة الأعمال

- الموارد البشرية

- خدمة العملاء

- نظم المعلومات

- الإحصاء

- علوم البيانات

- علوم الحاسب

- تقنية المعلومات

- علوم السلامة

- الأشعة

- العلاج الطبيعي

- علم المختبرات السريرية

- الطب العام

- أو مايعادلهم



المؤهلات المطلوبة:



- الدبلوم

- البكالوريوس فأعلى



الشروط العامة:



- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي.



ملاحظة:



تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.



طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا".



