المياه الوطنية تعلن عن 30 وظيفة شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (30) وظيفة إدارية وقانونية وهندسية في كل من (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك، الجوف، أبها) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان





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