المياه الوطنية تعلن عن 30 وظيفة شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد (30) وظيفة إدارية وقانونية وهندسية في كل من (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك، الجوف، أبها) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
تفاصيل الوظائف:
- مدير البرنامج
- مدير المشروع
- منسق التوزيع
- رئيس قسم العلاقات الحكومية
- مدير الدعم الفني
- مدير الخدمات المشتركة
- مدير التخطيط الرئيسي
- مدير البيئة
- مراقب حماية الأصول
- مراقب أداء المشروع
- مشرف تحليل المياه
- قائد التزامات العقد
- أخصائي أول الامتثال
- أخصائي أداء التخطيط التشغيلي
- أخصائي أوامر التغيير
- أخصائي مخاطر أمن المعلومات
- رئيس قسم السلامة
- فني صيانة
- أخصائي قانوني
- وظائف آخرى
التخصصات:
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- إدارة المشاريع
- العلاقات العامة
- الحقوق
- الصحة والسلامة
- الهندسة
- الهندسة المدنية
- أو مايعادلهم
الشروط:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
أماكن التوظيف:
- الرياض
- الشرقية
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- الطائف
- جدة
- تبوك
- القصيم
- الجوف
- أبها