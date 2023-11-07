متاح الآن.. وظائف في مستشفى قوى الأمن بوزارة الداخلية لحملة الدبلوم

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أعلنت مستشفى قوى الأمن بوزارة الداخلية بالرياض عن طرح عدد من الوظائف
الشاغرة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
مهندس أول تقنية معلوماتالمتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات، تقنية
المعلومات، الاتصالات، الالكترونيات، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، أو
مايعادلهم) مع خبرة لاتقل عن 4 سنوات في مجال العمل.
مدير مكتبالمتطلبات: درجة البكالوريوس مع خبرة 7 سنوات على الأقل.
فني خدمات التعقيم المركزيالمتطلبات: درجة الدبلوم في التمريض أو فني غرفة العمليات مع خبرة 6 شهور
على الأقل.
الشروط العامة:- أن يكون
المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات والمعرفة المطلوبة لكل وظيفة.
ملتزمون بتقديم خدمات صحية آمنةّ، عالية الجودة وذلك بالاستخدام الأمثل
للموارد والعمل كفريق بما يلبي احتياجات المستفيدين من الخدمة.
برنامج مستشفى قوى الأمن:
التميز والريادة في تقديم خدمات صحية متكاملة عالية الجودة بما يفي
باحتياجات المستفيدين من الخدمة.
الرؤية:
اقسام المستشفى:
الجراحة التخدير النساء والولادة طب الأطفال الطوارئ التمريض والمزيد من الاقسام المساعدة.