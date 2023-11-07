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متاح الآن.. وظائف في مستشفى قوى الأمن بوزارة الداخلية لحملة الدبلوم

مستشفى قوى الأمن1
مستشفى قوى الأمن بالرياض
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أعلنت مستشفى قوى الأمن بوزارة الداخلية بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

مهندس أول تقنية معلومات

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، نظم المعلومات، تقنية المعلومات، الاتصالات، الالكترونيات، هندسة الحاسب، هندسة البرمجيات، أو مايعادلهم) مع خبرة لاتقل عن 4 سنوات في مجال العمل.

 مدير مكتب

المتطلبات: درجة البكالوريوس مع خبرة 7 سنوات على الأقل.

فني خدمات التعقيم المركزي

المتطلبات: درجة الدبلوم في التمريض أو فني غرفة العمليات مع خبرة 6 شهور على الأقل.

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المهارات والمعرفة المطلوبة لكل وظيفة.


برنامج مستشفى قوى الأمن:

ملتزمون بتقديم خدمات صحية آمنةّ، عالية الجودة وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد والعمل كفريق بما يلبي احتياجات المستفيدين من الخدمة.


الرؤية:

التميز والريادة في تقديم خدمات صحية متكاملة عالية الجودة بما يفي باحتياجات المستفيدين من الخدمة.
اقسام المستشفى:
الجراحة التخدير النساء والولادة طب الأطفال الطوارئ التمريض والمزيد من الاقسام المساعدة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: إضغط هنا

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