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التقديم الآن.. مستشفى قوى الأمن يفتح باب التوظيف لموسم حج 1445هـ

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مستشفى قوى الأمن يفتح باب التوظيف لموسم حج 1445هـ
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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الموسمية المؤقتة للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:اضافة اعلان

 مستشفى قوى الأمن يفتح باب التوظيف لموسم حج 1445هـ
مجالات العمل

1 - وظائف فنية.
2 - وظائف تقنية.
3 - وظائف إدارية.
4 - وظائف سائقين.
5 - وظائف صحية.

المؤهلات المستهدفة

- الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.

الشروط

1 - يُسمح بالتقديم على وظيفة واحدة فقط.
2 - يجب تحديد اسم الوظيفة المتقدم عليها.
3 - يجب مطابقه المؤهل والخبرة لمتطلبات الوظيفة المتقدم عليها.
4 - الوظائف تتطلب اجتياز الامتحانات المطلوبة والمقابلة الشخصية.
5 - وظائف الحج الموسمية لا تتطلب إرفاق اختبار اللغة الإنجليزية.
6 - يفضل أن يكون المتصفح "جوجل كروم أو فايرفوكس".
7 - يجب توفر تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "ساري المفعول" للوظائف الصحية.
8 - يجب إرفاق معادلة الشهادات لحملة المؤهلات الدراسية الصادرة من الدول الأجنبية عند إرفاق الشهادة التعليمية الجامعية من موقع وزارة التعليم "سفير المعادلات".
9 - يُستثنى من اختبار اللغة الإنجليزية حملة المؤهلات الدراسية الصادرة من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.
10 - يُستثنى من اختبار اللغة الإنجليزية المتقدمين على وظائف مدراء الإدارات والأطباء.
11 - يرجى إرفاق رخصه القيادة النقل الثقيل مع الهوية الوطنية للمتقدمين على وظيفة سائق.
ملاحظات:
12 - تعبئة الحقول المطلوبة لسيرتك الذاتية باللغة الإنجليزية "بالمكان المخصص لذلك"، مع رفع جميع المرفقات المطلوبة.
13 - يجب استخدام جهاز الحاسب الألي وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء التقديم على الوظائف .

طريقة التقديم

بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/9/16هـ (الموافق: 2024/3/26م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/9/25هـ (الموافق: 2024/4/4م).


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