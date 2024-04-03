التقديم الآن.. مستشفى قوى الأمن يفتح باب التوظيف لموسم حج 1445هـ

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أعلن
برنامج مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الموسمية
المؤقتة للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:
مستشفى قوى الأمن يفتح باب التوظيف لموسم حج 1445هـ1 -
وظائف فنية.
مجالات
العمل
2 - وظائف تقنية.
3 - وظائف إدارية.
4 - وظائف سائقين.
5 - وظائف صحية.
المؤهلات
المستهدفة-
الثانوية العامة.
- الدبلوم.
- البكالوريوس فأعلى.
الشروط1 -
يُسمح بالتقديم على وظيفة واحدة فقط.
2 - يجب تحديد اسم الوظيفة المتقدم عليها.
3 - يجب مطابقه المؤهل والخبرة لمتطلبات الوظيفة المتقدم عليها.
4 - الوظائف تتطلب اجتياز الامتحانات المطلوبة والمقابلة الشخصية.
5 - وظائف الحج الموسمية لا تتطلب إرفاق اختبار اللغة الإنجليزية.
6 - يفضل أن يكون المتصفح "جوجل كروم أو فايرفوكس".
7 - يجب توفر تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "ساري المفعول" للوظائف الصحية.
8 - يجب إرفاق معادلة الشهادات لحملة المؤهلات الدراسية الصادرة من الدول الأجنبية عند إرفاق الشهادة التعليمية الجامعية من موقع وزارة التعليم "سفير المعادلات".
9 - يُستثنى من اختبار اللغة الإنجليزية حملة المؤهلات الدراسية الصادرة من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.
10 - يُستثنى من اختبار اللغة الإنجليزية المتقدمين على وظائف مدراء الإدارات والأطباء.
11 - يرجى إرفاق رخصه القيادة النقل الثقيل مع الهوية الوطنية للمتقدمين على وظيفة سائق.
ملاحظات:
12 - تعبئة الحقول المطلوبة لسيرتك الذاتية باللغة الإنجليزية "بالمكان المخصص لذلك"، مع رفع جميع المرفقات المطلوبة.
13 - يجب استخدام جهاز الحاسب الألي وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء التقديم على الوظائف .