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بشرى لهؤلاء.. فتح باب التوظيف لخدمة الحجاج 1445هـ

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فتح باب التوظيف لخدمة الحجاج 1445هـ
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أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بمكة المكرمة "تحت إشراف وزارة الحج والعمرة"، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الموسمية لموسم حج عام 1445هـ.

وأضاف أن ذلك يأتي للرجال والنساء حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" في مختلف المجالات على النحو التالي:اضافة اعلان

فتح باب التوظيف لخدمة الحجاج 1445هـ

1 - سائقين.
2 - مجال المياه.
3 - مجال الصحة.
4 - مجال الإعاشة.
5 - مجال الثقافة.
6 - مجال التدريب.
7 - مجال المحاسبة.
8 - إرشاد الحافلات.
9 - مجال التصميم.
10 - مجال المونتاج.
11 - مجال التطوع.
12 - مجال الكهرباء.
13 - مجال خدمة العملاء.
14 - الحراسات الأمنية.
15 - مجال المشتريات.
16 - مجال المستودعات.
17 - مجال تصوير الفيديو.
18 - مجال النقل والتفويج.
19 - مجال الموارد البشرية.
20 - مجال صناعة المحتوى.
21 - مجال التحرير الصحفي.
22 - مجال الدراسات والبحوث.
23 - مجال التصوير الفوتوغرافي.
24 - مجال الدعم الفني وتقنية المعلومات.
25 - مجال السكرتارية وإدارة المكاتب وإدخال البيانات.
26 - مجال الأعمال الإنشائية والهندسية بالمشاعر المقدسة.

المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس.

طريقة التقديم

وبين أن التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/9/20هـ (الموافق 2024/3/30م).

نبذة عن المجلس

والمجلس، هو جهةٌ ذاتُ شخصيةٍ اعتباريةٍ مستقلةٍ، ولهُ كيانهُ التنظيميُ والإداريُ، ويخضعُ لإشرافِ وزارةِ الحجِ والعمرةِ، ويتمثل الدور الرئيس للمجلس في التنسيق بين مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية ذات العلاقة، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والشراكات التي تهدف إلى تطوير خدمة حجاج الداخل.

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