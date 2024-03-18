بشرى لهؤلاء.. فتح باب التوظيف لخدمة الحجاج 1445هـ

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أعلن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بمكة المكرمة "تحت إشراف وزارة الحج والعمرة"، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الموسمية لموسم حج عام 1445هـ.

وأضاف أن ذلك يأتي للرجال والنساء حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" في مختلف المجالات على النحو التالي:





فتح باب التوظيف لخدمة الحجاج 1445هـ



المؤهلات المطلوبة



طريقة التقديم



نبذة عن المجلس

