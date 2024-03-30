السبت، 20 رمضان 1445 ، 30 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ينتهي اليوم.. لا يفوتك التقديم على وظائف المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل

images
وزارة الحج
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بمكة المكرمة، "تحت إشراف وزارة الحج والعمرة"، عن استمرار التقديم لشغل الوظائف الموسمية لموسم حج عام 1445هـ للخريجين من حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" في مختلف المجالات على النحو التالي التالي:اضافة اعلان

رابط التقديم على وظائف المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل

1 - سائقين.
2 - مجال المياه.
3 - مجال الثقافة.
4 - مجال الصحة.
5 - مجال الإعاشة.
6 - مجال التطوع.
7 - مجال الكهرباء
8 - مجال التصميم.
9 - مجال المونتاج.
10 - مجال التدريب.
11 - مجال المحاسبة.
12 - إرشاد الحافلات.
13 - الحراسات الأمنية.
14 - مجال المشتريات.
15 - مجال المستودعات.
16 - مجال خدمة العملاء.
17 - مجال تصوير الفيديو.
18 - مجال النقل والتفويج.
19 - مجال الموارد البشرية.
20 - مجال صناعة المحتوى.
21 - مجال التحرير الصحفي.
22 - مجال الدراسات والبحوث.
23 - مجال التصوير الفوتوغرافي.
24 - مجال الدعم الفني وتقنية المعلومات.
25 - مجال السكرتارية وإدارة المكاتب وادخال البيانات.
26 - مجال الأعمال الإنشائية والهندسية بالمشاعر المقدسة.

المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) وينتهي اليوم السبت 1445/9/20هـ (الموافق 2024/3/30م).


نبذة عن المجلس

والمجلس يعتبر جهةٌ ذاتُ شخصيةٍ اعتباريةٍ مستقلةٍ، ولهُ كيانهُ التنظيميُ والإداريُ، ويخضعُ لإشرافِ وزارةِ الحجِ والعمرةِ، ويتمثل الدور الرئيس للمجلس في التنسيق بين مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل والجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية ذات العلاقة.
 كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والشراكات التي تهدف إلى تطوير خدمة حجاج الداخل.

اقرأ أيضا

عاجل.. بالخطوات.. قدم اعتراضك على أهلية الضمان الاجتماعي

عاجل.. بشرى للمتقدمين.. إعلان النتائج النهائية للوظائف التعليمية في هذا الموعد

بشرى لهؤلاء.. طرح وظائف شاغرة للخريجين بوزارة الحرس الوطني

عاجل.. قبل صرف الدفعة 77.. تعرف على قيمة استحقاقك من حساب المواطن

عاجل.. منصة إيجار: شرطان لإنهاء العقد بين المؤجر والمستأجر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

images 11:24 م الجمعة، 29 مارس 2024

عاجل.. مكافأة 6000 ريال.. تدريب منتهي بالتوظيف للثانوية فأعلى بالخطوط السعودية

وزارة الحج والعمرة 11:08 ص الثلاثاء، 26 مارس 2024

لهؤلاء الخريجين.. رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة

وزارة الطاقة 10:37 ص الثلاثاء، 12 مارس 2024

لا يفوتك.. رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة للثانوية فأعلى

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 7:44 ص الخميس، 07 مارس 2024

اغتنم الفرصة.. رابط وطريقة التقديم بالمسابقة الوظيفية في الجامعة الإسلامية