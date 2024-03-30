ينتهي اليوم.. لا يفوتك التقديم على وظائف المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل

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كشف المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بمكة المكرمة، "تحت إشراف وزارة الحج والعمرة"، عن استمرار التقديم لشغل الوظائف الموسمية لموسم حج عام 1445هـ للخريجين من حملة "الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" في مختلف المجالات على النحو التالي التالي:





رابط التقديم على وظائف المجلس التنسيقي لخدمة حجاج الداخل



المؤهلات المطلوبة



طريقة التقديم



1 - سائقين.2 - مجال المياه.3 - مجال الثقافة.4 - مجال الصحة.5 - مجال الإعاشة.6 - مجال التطوع.7 - مجال الكهرباء8 - مجال التصميم.9 - مجال المونتاج.10 - مجال التدريب.11 - مجال المحاسبة.12 - إرشاد الحافلات.13 - الحراسات الأمنية.14 - مجال المشتريات.15 - مجال المستودعات.16 - مجال خدمة العملاء.17 - مجال تصوير الفيديو.18 - مجال النقل والتفويج.19 - مجال الموارد البشرية.20 - مجال صناعة المحتوى.21 - مجال التحرير الصحفي.22 - مجال الدراسات والبحوث.23 - مجال التصوير الفوتوغرافي.24 - مجال الدعم الفني وتقنية المعلومات.25 - مجال السكرتارية وإدارة المكاتب وادخال البيانات.26 - مجال الأعمال الإنشائية والهندسية بالمشاعر المقدسة.- الثانوية العامة- الدبلوم- البكالوريوس.التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط ( اضغط هنا ) وينتهي اليوم السبت 1445/9/20هـ (الموافق 2024/3/30م).





نبذة عن المجلس



والمجلس يعتبر جهةٌ ذاتُ شخصيةٍ اعتباريةٍ مستقلةٍ، ولهُ كيانهُ التنظيميُ والإداريُ، ويخضعُ لإشرافِ وزارةِ الحجِ والعمرةِ، ويتمثل الدور الرئيس للمجلس في التنسيق بين مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل والجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية ذات العلاقة.كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والشراكات التي تهدف إلى تطوير خدمة حجاج الداخل.