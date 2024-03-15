عاجل.. بمكافآت 14.500 ريال.. رابط التقديم على برنامج التوظيف بهيئة السوق المالية

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كشفت هيئة السوق المالية عن استمرار التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين "الدفعة الثالثة عشر".





رابط التقديم على برنامج التوظيف بهيئة السوق المالية



شروط التقديم



وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرصة للمتدربين لاكتساب الخبرات العملية وصقل مهاراتهم من خلال تنقّلهم بين إدارات الهيئة واطلاعهم وممارستهم للأعمال والأنشطة ذات العلاقة بتخصصاتهم "بعقد تدريب وتأهيل لمدة سنة" لحملة البكالوريوس والماجستير أو الدبلوم العالي في تخصصات "الإدارة, المالية, المحاسبة, القانون" التالية:- الإعلام- الاقتصاد- التسويق- الصحافة- القانون- الأنظمة- الحقوق- المالية- المحاسبة- الاستثمار- علم البيانات- الإدارة العامة- إدارة الأعمال- إدارة المخاطر- إدارة المشاريع- هندسة الحاسب- نظم المعلومات- هندسة الحاسب- نظم المعلومات- علوم الحاسب- هندسة النظم- علم البيانات- تقنية المعلومات- هندسة الشبكات- أمن المعلومات- العلاقات العامة- الموارد البشرية- الهندسة الصناعية- هندسة البرمجيات- الذكاء الاصطناعي- تمويل الشركات- مالية وبنوك- تمويل تجاري- إدارة أصول- التقنية المالية- التقنية المالية- القانون المالي- القانون الدولي- القانون التجاري- المحاسبة المالية- المراجعة والتدقيق- النظم المحاسبية- المحاسبة الجنائية- الدراسات القضائية- الالتزام والتشريعات- الهندسة الإلكترونية- نظم المعلومات الإدارية1 - التفرغ التام.2 - اجتياز المقابلات الشخصية.3 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.4 - أن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.5 - أن يكون المؤهل صادرًا أو معتمدًا من وزارة التعليم ويجوز تقديم خطاب رسمي مختوم من الجامعة يوضح تاريخ التخرج والحصول على الشهادة.6 - أن يكون المعدل الدراسي العام لا يقل عن (جيد جداً) أو ما يعادله.7 - تقديم وثيقة التخرج موضح بها التخرج المعتمد والحصول على الشهادة (وثيقة التخرج) شريطة أن تكون التخرج في العام 2020 م أو الأعوام التي تليه، وفي حال عدم الحصول على وثيقة التخرج يمكن تقديم خطاب مصدق من الجامعة مع ضرورة احتوائه المعدل التراكمي.8 - تقديم نتيجة اختبار مستوى اللغة الإنجليزية بشرط أن لا تقل الدرجات عن المستويات المطلوبة.9 - تقديم نتيجة (اختبار القدرات العامة) أو (اختبار القدرات للجامعيين) المعتمدة من المركز الوطني للقياس.10 - في حال كان المتقدم متخرجًا من أفضل 20 جامعة عالميًا بحسب تصنيف QS الصدار خلال الثلاث أعوام الماضية، أو كان حاصلاً على الشهادات المهنية فسيتم نقله مباشرة إلى المرحلة التالية مطابقة الشروط الأساسية والمقابلات الشخصية.





المزايا والتعويضات



- التطوير الشخصي والمهنة.- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.- تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته.- حضور دورات تدريب داخل الهيئة.- التعويض عن رسوم شهادات مهنية محددة.- اكتساب خبرات مميزة في مجال السوق المالية.- يحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة معتمدة.- يمنح المشارك في البرنامج مكافأة شهرية بحسب الدرجة العلمية (12,000 ريال) للبكالوريوس و(14,500 ريال) للماجستير والدبلوم العالي.





طريقة التقديم

