عاجل.. مكافأة 6000 ريال.. تدريب منتهي بالتوظيف للثانوية فأعلى بالخطوط السعودية

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كشفت مجموعة الخطوط السعودية، عن فتح باب التقديم في برنامج "فني صيانة الطائرات"، المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:





رابط وطريقة التقديم على تدريب منتهي بالتوظيف



الشروط



المميزات



المرفقات المطلوبة



طريقة التقديم



نبذة عن البرنامج

