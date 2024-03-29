عاجل.. مكافأة 6000 ريال.. تدريب منتهي بالتوظيف للثانوية فأعلى بالخطوط السعودية

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كشفت
مجموعة الخطوط السعودية، عن فتح باب التقديم في برنامج "فني صيانة الطائرات"،
المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:
رابط وطريقة التقديم على تدريب منتهي بالتوظيف1 -
لا يشترط الخبرة.
الشروط
2 - اجتياز اختبارات القبول.
3 - أن يكون المتقدم مواطنًا.
4 - الاستعداد للسفر عند الحاجة.
5 - الا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.
6 - شهادة دبلوم فني بمعدل (3 من 5) أو (2 من 4).
7 - مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS 5 - STEP 72% - TOEFL 450) فأعلى.
8 - حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%) مع درجة قدرات عامة (72) فأعلى.
المميزات-
تأمين طبي للمتدرب.
- مكافأة شهرية (6000).
- تدريب منتهي بالتوظيف.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- تذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسة الشركة.
المرفقات المطلوبة1 -
سجل الدرجات.
2 - درجة اختبار اللغة الإنجليزية ستب أو ايلتس أو توفل.
3 - الدرجة التعليمية موضح بها المعدل العام أو التراكمي.
4 - معادلة الشهادة معتمدة "في حال الحصول عليها من الخارج".
5 - درجة اختبار القدرات العامة من قياس "لحملة الثانوية فقط".