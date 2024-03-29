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عاجل.. مكافأة 6000 ريال.. تدريب منتهي بالتوظيف للثانوية فأعلى بالخطوط السعودية

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الخطوط السعودية
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كشفت مجموعة الخطوط السعودية، عن فتح باب التقديم في برنامج "فني صيانة الطائرات"، المنتهي بالتوظيف لحملة الثانوية والدبلوم على النحو التالي:اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم على تدريب منتهي بالتوظيف

الشروط

1 - لا يشترط الخبرة.
2 - اجتياز اختبارات القبول.
3 - أن يكون المتقدم مواطنًا.
4 - الاستعداد للسفر عند الحاجة.
5 - الا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.
6 - شهادة دبلوم فني بمعدل (3 من 5) أو (2 من 4).
7 - مستوى اللغة الإنجليزية (IELTS 5 - STEP 72% - TOEFL 450) فأعلى.
8 - حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة لا تقل عن (75%) مع درجة قدرات عامة (72) فأعلى.

المميزات

- تأمين طبي للمتدرب.
- مكافأة شهرية (6000).
- تدريب منتهي بالتوظيف.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- تذاكر مخفضة للمتدرب حسب سياسة الشركة.

 المرفقات المطلوبة

1 - سجل الدرجات.
2 - درجة اختبار اللغة الإنجليزية ستب أو ايلتس أو توفل.
3 - الدرجة التعليمية موضح بها المعدل العام أو التراكمي.
4 - معادلة الشهادة معتمدة "في حال الحصول عليها من الخارج".
5 - درجة اختبار القدرات العامة من قياس "لحملة الثانوية فقط".

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن البرنامج

وبرنامج فني صيانة الطائرات مدته 24 شهر "سنتان"، بعدد ساعات تدريبية "2010" ساعة، وهو برنامج تدريب منتهي بالتوظيف معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني لتأهيل وترخيص فني صيانة الطائرات.

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