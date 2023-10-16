الإثنين، 01 ربيع الثاني 1445 ، 16 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

التفاصيل كاملة.. التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وموعد إجرائها

الرخصة المهنية
اخنبار الرخصة المهنية تبدأ في 11 نوفمبر
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب للراغبين في التقدم للوظائف التعليمية، الاستفادة من نتائج اختبار كفايات المعلمين في إصدار الرخصة المهنية حتى نهاية العام الجاري.اضافة اعلان
وتتلخص آلية الاختبار في قياس مدى جاهزية المتقدمين للعمل في مهنة التدريس أم لا.
وقالت الهيئة ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس":  "يمكن الاستفادة من نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات لإصدار الرخصة المهنية حتى نهاية عام 2023م".
وتابعت: "وفيما يخص متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية، أو معايير المفاضلة؛ يمكنك الرجوع للجهات المعنية".


التسجيل في قياس كفايات المعلمين

وفيما يلي خطوات التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب:
- قم بالدخول إلى موقع الهيئة القومية للمعلمين (اضغط هنا).
- الدخول إلى بوابة امتحان تأهيل المعلم.
- سجل جميع البيانات التي يطلب منك الموقع تقديمها.
- تم تحديد موعد الاختبار، وتحتاج إلى اختيار مدينتك في المملكة.
- دفع الرسوم المطلوبة والتي يمكن سدادها عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق البنك.

رسوم اختبار الرخصة المهنية 1445 

حددت وزارة التعليم قيمة الرسوم المالية على جميع المتقدمين للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، على النحو الآتي: 
الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية (99 ريالاً سعوديًا). 
اختبار الرخصة المهنية التخصصي (99 ريالاً سعوديًا) 
الحصول على الرخصة المهنية (99 ريالاً سعوديًا). 
في حالة القيام بإعادة الاختبار مرة أخرى للمعلمين والمعلمات سواء الاختبار العام أو الاختبار التخصصي، تصل قيمة الرسوم إلى 199 ريالاً سعوديًا..

موعد أداء الاختبار العام والتخصصي

ويبدأ الاختبار العام للرخصة المهنية يوم السبت الموافق 11 من نوفمبر الموافق 27 من ربيع الثاني، أما الاختبار التخصصي يبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 من يناير 2024 الموافق 28 من جمادى الآخر 1445.

اقرأ أيضا

حساب المواطن (11)
8:04 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

هل تُسقط مكافأة الجامعة الطالبَ من حساب المواطن إذا كان مع والده؟

صندوق التنمية الوطني
1:34 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

صندوق التنمية الوطني يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

حساب المواطن
11:25 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن إخراج الابن من ضمن التابعين

منصة مساند
10:13 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

هل تغيير بلد الاستقدام متاح حالياً؟ مساند يجيب

اقرأ أيضا

المجلس الصحي يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض

البنك المركزي يعلن برنامج التدريب التعاوني للفصل الثاني 2024م

كيف يتم حذف المستند المنتهي في حساب المواطن؟

حساب المواطن يوضح كيفية الاعتراض على الدفعات المالية

هل يصل الحد لمانع لـ 20 ألف ريال؟ حساب المواطن يوضح

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

هيئة تقويم التعليم والتدريب 8:58 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الرقمي

أكاديمية الطاقة والمياه 6:28 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف للثانوية العامة

المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني 12:06 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

فرص للخريجين.. ملتقى للتوظيف بالكلية التقنية في أبها (فيديو)

غفعفغع 77685ث 11:39 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمجلس الصحي للعمل في الرياض

اقرأ أيضا

حساب المواطن
3:57 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

كيف تعرف الحد المانع في حساب المواطن؟

المركز الوطني للأرصاد
3:08 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

ابتداءً من الغد.. أول انخفاض في درجات الحرارة هذا الموسم بالمملكة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2:49 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

التأمينات تكشف: الإعفاء من غرامات التأخير في تلك الحالة

جامعة الملك سعود1
2:33 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

وظائف لحملة الدبلوم والبكالوريوس في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سمك الكنعد
10:01 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

اليوم.. بداية موسم صيد سمك "الكنعد" وتوقعات بانخفاض الأسعار

صنع في السعودية1
9:50 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

اليوم.. انطلاق معرض "صُنع في السعودية" بمشاركة 100 شركة (فيديو)

news23-june22
9:46 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتقديم طلب تعاون بحثي لتحلية المياه

مساعدة طفلك على التركيز
9:13 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

7 نصائح مهمة لمساعدة طفلك على التركيز

الرخصة المهنية
9:05 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

التفاصيل كاملة.. التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وموعد إجرائها

وزارة التعليم السعودية
9:03 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

تفاصيل خطة "التعليم" لرفع مستوى الطلاب من 50 إلى 80%