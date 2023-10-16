التفاصيل كاملة.. التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وموعد إجرائها

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب للراغبين في التقدم للوظائف التعليمية، الاستفادة من نتائج اختبار كفايات المعلمين في إصدار الرخصة المهنية حتى نهاية العام الجاري.
وتتلخص آلية الاختبار في قياس مدى جاهزية المتقدمين للعمل في مهنة التدريس أم لا.
وقالت الهيئة ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "يمكن الاستفادة من نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات لإصدار الرخصة المهنية حتى نهاية عام 2023م".
وتابعت: "وفيما يخص متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية، أو معايير المفاضلة؛ يمكنك الرجوع للجهات المعنية".
مرحباً:— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) October 15, 2023
يمكن الاستفادة من نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات لإصدار الرخصة المهنية حتى نهاية عام 2023م، وفيما يخص متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية، أو معايير المفاضلة؛ يمكنك الرجوع للجهات المعنية.
بالتوفيق.
التسجيل في قياس كفايات المعلمينوفيما يلي خطوات التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب:
- قم بالدخول إلى موقع الهيئة القومية للمعلمين (اضغط هنا).
- الدخول إلى بوابة امتحان تأهيل المعلم.
- سجل جميع البيانات التي يطلب منك الموقع تقديمها.
- تم تحديد موعد الاختبار، وتحتاج إلى اختيار مدينتك في المملكة.
- دفع الرسوم المطلوبة والتي يمكن سدادها عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق البنك.
رسوم اختبار الرخصة المهنية 1445 حددت وزارة التعليم قيمة الرسوم المالية على جميع المتقدمين للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، على النحو الآتي:
الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية (99 ريالاً سعوديًا).
اختبار الرخصة المهنية التخصصي (99 ريالاً سعوديًا)
الحصول على الرخصة المهنية (99 ريالاً سعوديًا).
في حالة القيام بإعادة الاختبار مرة أخرى للمعلمين والمعلمات سواء الاختبار العام أو الاختبار التخصصي، تصل قيمة الرسوم إلى 199 ريالاً سعوديًا..