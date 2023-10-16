التفاصيل كاملة.. التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين وموعد إجرائها

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أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب للراغبين في التقدم للوظائف التعليمية، الاستفادة من نتائج اختبار كفايات المعلمين في إصدار الرخصة المهنية حتى نهاية العام الجاري. اضافة اعلان

وتتلخص آلية الاختبار في قياس مدى جاهزية المتقدمين للعمل في مهنة التدريس أم لا.

وقالت الهيئة ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "يمكن الاستفادة من نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات لإصدار الرخصة المهنية حتى نهاية عام 2023م".

وتابعت: "وفيما يخص متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية، أو معايير المفاضلة؛ يمكنك الرجوع للجهات المعنية".

مرحباً:

يمكن الاستفادة من نتائج اختبار كفايات المعلمين والمعلمات لإصدار الرخصة المهنية حتى نهاية عام 2023م، وفيما يخص متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية، أو معايير المفاضلة؛ يمكنك الرجوع للجهات المعنية.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) October 15, 2023

التسجيل في قياس كفايات المعلمين



رسوم اختبار الرخصة المهنية 1445



موعد أداء الاختبار العام والتخصصي

