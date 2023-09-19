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أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف للثانوية العامة

أكاديمية الطاقة والمياه
أكاديمية الطاقة والمياه
أ أ
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أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه عن فتح باب التقديم في برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب لعدد (15) شابا برعاية إحدى الشركات الصناعية الكبرى بمحافظة (رابغ) وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية والتدريب التقني على النحو التالي:اضافة اعلان

التخصصات المطلوبة:


- صيانة المعدات الميكانيكية

الشروط:


- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة (علمي / صناعي) بنسبة لا تقل عن 75%.
- درجة القدرات لا تقل عن (60) فأعلى.
- العمر ما بين 18 و 24 سنة.
- مؤهل للحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
- غير مسجل بالتأمينات الأجتماعية.
- غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
- اجتياز اختبار اللغة الانجليزية.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
- اجتياز الفحص الطبي.

المميزات:


- توظيف مبتدئ بالتدريب .
- مكافأة شهرية مجزية.
- تدريب عملي 70% ، تدريب نظري 30%.
- شهادة دبلوم معتمدة في نهاية التدريب.
- توقيع عقد عمل من أول يوم في التدريب.
- تأمين طبي.

مقر التدريب:


- مدينة رابغ

تاريخ بداية البرنامج:


- يبدأ 1445/3/16هــ (الموافق: 2023/10/1م).

موقع العمل:


-مدينة رابغ.

نبذة عن البرنامج:


يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل على تخصصات نادرة ومتاحة لدى منشآت القطاع الخاص.
وعلى أن يكون التدريب في أحد الجهات التدريبية المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (جهة تدريبية غير ربحية) تقدم أكاديمية الطاقة والمياه حلول تدريبية عالية الجودة مخصصة حسب إحتياج سوق العمل والشركات الراعية وفق آلية الدعم المعتمدة من صندوق الموارد البشرية واعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جميع المتدربين يتم توظيفهم من قبل الشركة الراعية في القطاع الخاص، وتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للتدريب.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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