أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف للثانوية العامة

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أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه عن فتح باب التقديم في برنامج التوظيف المبتدئ بالتدريب لعدد (15) شابا برعاية إحدى الشركات الصناعية الكبرى بمحافظة (رابغ) وبدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية والتدريب التقني على النحو التالي: اضافة اعلان





التخصصات المطلوبة:



الشروط:



المميزات:



مقر التدريب:



تاريخ بداية البرنامج:



موقع العمل:



نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم:

