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التأمينات توضح خطوات ومتطلبات خدمة ضم مدد اشتراك لأنظمة التقاعد

التأمينات الاجتماعية
التأمينات
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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن خطوات ومتطلبات التقديم لضم مدة اشتراك في نظام التقاعد.

ضم مدة اشتراك بنظام التقاعداضافة اعلان

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أنا مشترك بالتأمينات ولي خدمة سابقة في الحكومة هل أستطيع ضم الخدمة السابقة للحالية؟".
وأجابت التأمينات، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته.. حياك الله 
لتقديم طلب ضم مدة اشتراك خاضعة لأنظمة التقاعد إلى مدة اشتراك خاضعة لنظام التأمينات نأمل زيارة الرابط التالي: "اضغط هنا".
هذا وتتيح هذه الخدمة للمشترك ضم مدد اشتراكه الخاضعة لنظامي التقاعد المدني والعسكري إلى نظام التأمينات.

خطوات الخدمة

-  النقر على ابدأ الخدمة وتسجيل الدخول.
 - اختيار الخدمات العامة.
 - الدخول على ضم خدمة إلى التأمينات الاجتماعية - تبادل منافع.
- قراءة الإرشادات والشروط ثم النقر على متابعة.
- تحديد بيانات المدة المراد ضمها والموافقة على الإقرار ثم النقر على متابعة.
- ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، ويمكنك متابعة الطلب من هنا

متطلبات الخدمة

 - ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشاً طبقاً للنظام الأول عن مدة الخدمة المراد ضمها.
- ألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول المطلوب ضمها عن سنة.
- ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عاماً  عند تقديم طلب الضم.

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