عاجل.. توضيح من "التأمينات" بشأن عدم إضافة الموظف الجديد لمكتب العمل أو "قوى"

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تفاعل حساب التأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد المواطنين قال فيه :" وظفت عدد 2 سعوديين ولم يتم إضافتهم في مكتب العمل ولا قوى".





التأمينات الاجتماعية:



التحديث الجديد:



توثيق العقد في التأمينات وقوى:



استحقاق المعاش التقاعدي



طريقة حساب المعاش التقاعدي



ورد حساب "العناية بالعملاء" التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه :" يجب تأكيد تسجيل المشترك و قبول المدة على الرابط المرسل للمشترك عبر الرسائل النصية".وفي وقت سابق، تفاعل حساب التأمينات الاجتماعية، مع سؤال أحد المواطنين قال فيه :" وظفت عدد 2 سعوديين ولم يتم إضافتهم في مكتب العمل ولا قوى".ورد حساب "العناية بالعملاء" التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه :" يجب تأكيد تسجيل المشترك و قبول المدة على الرابط المرسل للمشترك عبر الرسائل النصية".تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع استفسارات المستفيدين بشأن توثيق عقد الموظف أو العامل مباشرة مع التحديث الجديد.وجاء في استفسار أحد المستفيدين: "أريد أسجل مواطن سعودي بالتأمينات مباشرة بعد التحديث الجديد وشكرا".وأجابت التأمينات، بقولها عبر حساب العناية بالعملاء: "حياك الله.. يتم تسجيل المشترك آليا في التأمينات بعد توثيق عقد المشترك عبر منصة قوى".وأضافت التأمينات بقولها : "توثيق العقود يتم بشكل كامل عن طريق منصة قوى وسيقوم الزملاء في منصة قوى بمساعدتك والرد على استفسارك".كذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن امتلاك سجل تجاري أو ترخيص أو وثيقة عمل حر لا يؤثر على استحقاق المعاش التقاعدي.جاء ذلك على صفحة المؤسسة الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "أنا أستلم راتبًا تقاعديًا من راتب والدي رحمة الله عليه، وأريد أن أفتح مؤسسة، هل تؤثر على الراتب؟وأتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الاطلاع على طريقة حساب المعاش والمستحقات التأمينية في نظام التأمينات، على النحو التالي:يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%). يصرف المعاش في حالات التقاعد، العجز، والوفاة.