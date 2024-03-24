بدء التقديم في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توفر وظائف تعاقدية في مجال الدعوة، ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسين، والإمامة والأذان، ودعت الراغبين في الحصول على هذه الوظائف التقديم عبر البوابة الإلكترونية اضغط هنا.



موعد وشروط التقديم:



وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 22 من شهر رمضان الجاري 1445هـ.ففي مجال الدعوة اشترطت الوزارة حصول المتقدم على شهادة الدكتوراة أو الماجستير أو البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير جيد جداً فأعلى، أما في وظائف الإمامة والأذان ومراقبي المساجد وحراس الأمن اشترطت الوزارة الحصول على الشهادة الثانوية كحد أدنى.كما يشترط في المتقدمين للوظائف التفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، والمقابلة الشخصية.