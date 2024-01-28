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"البريد السعودي" تعلن عن وظائف إدارية وتقنية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض

البريد السعودي سبل
البريد السعودي
أ أ
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أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض.


وظائف البريد السعودي:اضافة اعلان

1- مُحلل الأمن السيبراني.
2- مدير قسم الحلول التجارية.
3- مدير الإنتاج.
4- مدير التخطيط المالي.
5- مدير إدارة العمليات التجارية.
6- أخصائي ذكاء الأعمال.
7- أخصائي تجربة العملاء الأول.
8- مُحلل المكافآت والأداء.
9- مُحلل استمرارية الأعمال.

التخصصات المطلوبة في البريد السعودي:

- التخصصات الإدارية.
- التخصصات التقنية.
- التخصصات الهندسية.

نبذة عن المؤسسة (ويكيبيديا):

- مؤسسة «سُبل» وتعرف سابقاً بالبريد السعودي، هي المؤسسة المسؤولة عن الخدمات البريدية والبريد الرسمي في السعودية، تأسست عام 1926م، وتعد من أقدم مؤسسات الدولة على الإطلاق.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1445/07/16هـ الموافق 2024/01/28م.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي:
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