"البريد السعودي" تعلن عن وظائف إدارية وتقنية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض

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أعلنت مؤسسة
البريد السعودي (سبل) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية
وتقنية لحملة الشهادة الجامعية بالرياض.
وظائف البريد السعودي:1- مُحلل الأمن السيبراني.
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2- مدير قسم الحلول التجارية.
3- مدير الإنتاج.
4- مدير التخطيط المالي.
5- مدير إدارة العمليات التجارية.
6- أخصائي ذكاء الأعمال.
7- أخصائي تجربة العملاء الأول.
8- مُحلل المكافآت والأداء.
9- مُحلل استمرارية الأعمال.
التخصصات
المطلوبة في البريد السعودي:- التخصصات الإدارية.
- التخصصات التقنية.
- التخصصات الهندسية.
نبذة عن المؤسسة
(ويكيبيديا):- مؤسسة «سُبل» وتعرف سابقاً بالبريد
السعودي، هي المؤسسة المسؤولة عن الخدمات البريدية والبريد الرسمي في السعودية،
تأسست عام 1926م، وتعد من أقدم مؤسسات الدولة على الإطلاق.
موعد التقديم:- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد
بتاريخ 1445/07/16هـ الموافق 2024/01/28م.
طريقة التقديم:من خلال الرابط
التالي:
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