الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
المسميات الوظيفية:
- خبير هندسة الحلول
- مساعد مدير هندسة الحلول
- محلل رئيسي لهندسة الحلول
التخصصات المطلوبة:
- علوم الحاسب
- الاتصالات السلكية واللاسلكية
- الإلكترونيات
- تقنية المعلومات
- هندسة الإتصالات
- هندسة الحاسب
- أو مايعادلهم
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم الأحد 1445/4/7هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.