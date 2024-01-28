الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إلزام المستأجر بدفع القيمة الإيجارية حال الخروج قبل انتهاء المدة دون رضى المؤجر

إيجار
إيجار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب منصة إيجار عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مع سؤال لأحد المتابعين حول إلزام المستأجر بدفع قيمة الإيجار غلى نهاية العقد في حال الخروج قبل انتهاء المدة.اضافة اعلان

إلزام المستأجر بدفع الإيجار

وقال المواطن في سؤاله :" في حال خروج المستأجر قبل انتهاء مدة العقد بدون رضى المالك ، هل المستأجر مُلزم بدفع قيمة الإيجار إلى نهاية العقد؟".
وردت المنصة : "نعم ، مُلزم بدفع القيمة الإيجارية للمؤجر".

 أسهل طريقة لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة

ومؤخرًا، أطلقت وزارة الإسكان خدمة توثيق عقود الإيجار إلكترونياً، والتي تتيح للأطراف المعنية بعقد الإيجار القيام بإجراءات التوثيق دون الحاجة إلى الحضور إلى مكاتب الوزارة أو الجهات الرسمية الأخرى.

وأوضحت منصة إيجار على حسابها في منصة "إكس"، أنه تتيح للوسيط العقاري خدمة تسجيل العقد السكني لتوثيق عقود إيجار إلكترونية موحدة بين المؤجر والمستأجر، وذلك على النحو التالي:

خطوات توثيق عقد الإيجار إلكترونيًا

تتم خطوات توثيق عقد الإيجار إلكترونياً على النحو التالي:
1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.
2 - إدخال كافة البيانات المطلوبة.
3 - اختيار الخدمات الإلكترونية.
4 - الموافقة على الإقرار.
5 - إرفاق المستندات المطلوبة.
6 - استلام رسال تحتوي على رقم الطلب.
7 - الضغط علي خدمات وزارة الإسكان، ثم توثيق عقود الإيجار.
8 - مراجعة كافة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل الإرسال، بعد ذلك الضغط علي متابعة.
9 - ستظهر الأحكام والشروط قم بقراءتها جيداً، ثم الموافقة عليها.


مزايا توثيق عقد الإيجار إلكترونيًا

وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال خدمة توثيق عقود الإيجار إلكترونياً إلى تنظيم قطاع الإيجارات وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتوفير إجراءات توثيق سهلة وسريعة وآمنة، فقد تتمثل مزايا توثيق عقد الإيجار إلكترونياً في ما يلي:
1 - سهولة الإجراءات: تتم إجراءات التوثيق إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور إلى مكاتب الوزارة أو الجهات الرسمية الأخرى.
2 – السرعة، حيث تتم إجراءات التوثيق خلال دقائق معدودة.
3 – الأمان، حيث يتمتع عقد الإيجار الموثوق إلكترونياً بكافة الضمانات القانونية.


الأهمية القانونية لتوثيق عقد الإيجار

تتمثل الأهمية القانونية لتوثيق عقد الإيجار في ما يلي:
1 - إثبات وجود العقد وشروطه: يعتبر العقد الموثوق إلكترونياً حجة على أطرافه، ويثبت وجود العقد وشروطه.
2 - التحقق من صحة العقد: يتم التحقق من صحة العقد الموثوق إلكترونياً من قبل الجهات الرسمية، مما يضمن صحة شروطه وبياناته.
3 - الفصل في المنازعات: يتم اللجوء إلى العقد الموثوق إلكترونياً في حالة حدوث أي نزاع بين أطراف العقد حيث يعد مرجعاً للفصل في النزاع.


خدمات إيجار شؤون الإسكان

- الوقت اللازم للتنفيذ: (1 يوم عمل).
- الجمهور المستهدف، (أعمال و أفراد).
- رسوم تقديم الخدمة
125 للسنة الأولى، خصم حالي للسنة الأولى 50%، و250 عن كل سنة إضافية.

اقرأ أيضا

عاجل.. انتهز الفرصة.. وظائف شاغرة في ينبع أرامكو سينوبك للتكرير بدون خبرة

موعد صرف دفعة فبراير من حساب المواطن

عاجل.. مصير حساب المواطن للمطلقة "الحاضنة" عند زواجها

الشروط ورابط التقديم.. سدايا تطرح أكثر من 278 وظيفة لهؤلاء الخريجين

خطوات إعادة تقديم الطلب للمستفيد الرئيسي في حساب المواطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

إيجار 1:00 ص الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. خطوات الاستعلام عن عقد إيجار إلكترونيا برقم الهوية 1445

إيجار 11:00 ص الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. احذر من دفع الإيجار نقدًا لهذا السبب

حساب المواطن 3:00 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. مضاف كتابع في الضمان الاجتماعي.. كيف يتم إضافته في حساب المواطن؟

هيئة الزكاة 3:15 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبكالوريوس فأعلى

اقرأ أيضا

images
2:05 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. أرامكو تفتح التقديم العام للتوظيف المباشر 2024م في كافة التخصصات

المؤسسة العامة للتدريب
1:11 م الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. بشرى للخريجين.. 4500 فرصة وظيفية في ملتقى التوظيف بالمؤسسة العامة للتدريب

الراتب
11:06 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. طريقة معرفة قيمة الاستحقاق لمستفيدي الضمان الاجتماعي 1445

الضمان الاجتماعي المطور
10:03 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. شروط ورابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة التعليم السعودية
12:38 ص الإثنين، 29 يناير 2024

نقل خدمات موظفي التعليم من نظام التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية

ابشر
12:04 ص الإثنين، 29 يناير 2024

أبشر يوضح حل مشكلة الرصيد غير كافي لإصدار تأشيرة خروج للتابعين

تاشيرة خروج - الغاء تاشيرة خروج - مقيم - الجوازات
12:03 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. "العامل أم الكفيل".. الجوازات تكشف من يتحمّل تكلفة جواز سفر العمل المنتهي

إيجار
11:33 م الأحد، 28 يناير 2024

إلزام المستأجر بدفع القيمة الإيجارية حال الخروج قبل انتهاء المدة دون رضى المؤجر

نزاهة
11:11 م الأحد، 28 يناير 2024

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر قضيةً جنائية

الشيخ سعد الخثلان
10:27 م الأحد، 28 يناير 2024

كيف يتم احتساب مسافة قصر الصلاة من المنزل أم العمران؟