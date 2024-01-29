عاجل.. توضيح من "إيجار" بشأن مستأجر خرج دون دفع المبلغ المستحق

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تفاعلت منصة إيجار مع سؤال أحد المستفيدين بشأن طريقة تعامله مع مستأجر خرج ولم يسدد الإيجار.





ماذا يفعل المالك إذا خرج المستأجر دون الدفع؟ اضافة اعلان



خطوات توثيق عقد الإيجار إلكترونيًا



مزايا توثيق عقد الإيجار إلكترونيًا



الأهمية القانونية لتوثيق عقد الإيجار



حياك الله،

نود إفادتك بأن في حال عدم السداد يمكنك رفع مطالبة ماليه بعد ١٥ يوم من تاريخ استحقاق الفاتورة. ،

سعدنا بخدمتك. — إيجار (@ejar_sa) January 28, 2024

وتساءل المستفيد: "إذا انتهى العقد المستأجر خرج ولم يسدد الإيجار ماهو الإجراء الأسهل لتحصيل المبلغ ؟".وردا على ذلك، قالت المنصة: "نود إفادتك بأنه في حال عدم السداد يمكنك رفع مطالبة ماليه بعد ١٥ يوما من تاريخ استحقاق الفاتورة".تتم خطوات توثيق عقد الإيجار إلكترونياً على النحو التالي:1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.2 - إدخال كافة البيانات المطلوبة.3 - اختيار الخدمات الإلكترونية.4 - الموافقة على الإقرار.5 - إرفاق المستندات المطلوبة.6 - استلام رسال تحتوي على رقم الطلب.7 - الضغط علي خدمات وزارة الإسكان، ثم توثيق عقود الإيجار.8 - مراجعة كافة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل الإرسال، بعد ذلك الضغط علي متابعة.9 - ستظهر الأحكام والشروط قم بقراءتها جيداً، ثم الموافقة عليها.وأكدت الوزارة أنها تسعى من خلال خدمة توثيق عقود الإيجار إلكترونياً إلى تنظيم قطاع الإيجارات وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتوفير إجراءات توثيق سهلة وسريعة وآمنة، فقد تتمثل مزايا توثيق عقد الإيجار إلكترونياً في ما يلي:1 - سهولة الإجراءات: تتم إجراءات التوثيق إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور إلى مكاتب الوزارة أو الجهات الرسمية الأخرى.2 – السرعة، حيث تتم إجراءات التوثيق خلال دقائق معدودة.3 – الأمان، حيث يتمتع عقد الإيجار الموثوق إلكترونياً بكافة الضمانات القانونية.تتمثل الأهمية القانونية لتوثيق عقد الإيجار في ما يلي:1 - إثبات وجود العقد وشروطه: يعتبر العقد الموثوق إلكترونياً حجة على أطرافه، ويثبت وجود العقد وشروطه.2 - التحقق من صحة العقد: يتم التحقق من صحة العقد الموثوق إلكترونياً من قبل الجهات الرسمية، مما يضمن صحة شروطه وبياناته.3 - الفصل في المنازعات: يتم اللجوء إلى العقد الموثوق إلكترونياً في حالة حدوث أي نزاع بين أطراف العقد حيث يعد مرجعاً للفصل في النزاع.