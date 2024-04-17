إرفاق "صك المنزل أم الورثة".. تنبيه مهم من حساب المواطن للأرملة حالة إضافة تابع

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال أحد المواطنين يقول فيه:

"أضفت تابع للأم لكن البيت ملك للورثة وليس باسم الأم.. فهل أرفق صك البيت أم صك الورثة بالمرفقات".



المستندات المطلوبة من الأرملة:



مستندات إثبات الاستقلالية:



المستهدفون من حساب المواطن:



خطوات التسجيل في حساب المواطن:



وجاء الرد عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة "إكس"، كالتالي:"بإمكان الأرملة إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة ( صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)".وفي وقت سابق، رد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، على سؤال مواطن يقول :" إذا سجلت بحساب مواطن وكان البيت تبع لورثة.. إيش إللي إرفقه؟.. صك البيت ولا ورثة ولا فاتورة كهرباء؟".وجاء رد الحساب عبر منصة "إكس"، :" يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب".وتابع :" ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (ملف المستفيد - المرفقات)، وفي حال عدم توفرها يتم اضافتك كتابع لدى رب الأسرة (الأم )".1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.