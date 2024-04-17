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إرفاق "صك المنزل أم الورثة".. تنبيه مهم من حساب المواطن للأرملة حالة إضافة تابع

حساب المواطن - ريال - الراتب
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، مع سؤال أحد المواطنين يقول فيه:
"أضفت تابع للأم لكن البيت ملك للورثة وليس باسم الأم.. فهل أرفق صك البيت أم صك الورثة بالمرفقات".اضافة اعلان

المستندات المطلوبة من الأرملة:

وجاء الرد عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة "إكس"، كالتالي:
"بإمكان الأرملة إضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة ( صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)".

مستندات إثبات الاستقلالية:

وفي وقت سابق، رد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، على سؤال مواطن يقول :" إذا سجلت بحساب مواطن وكان البيت تبع لورثة.. إيش إللي إرفقه؟.. صك البيت ولا ورثة ولا فاتورة كهرباء؟".
وجاء رد الحساب عبر منصة "إكس"، :" يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب".
وتابع :" ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك (ملف المستفيد - المرفقات)، وفي حال عدم توفرها يتم اضافتك كتابع لدى رب الأسرة (الأم )".

المستهدفون من حساب المواطن:

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن:

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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