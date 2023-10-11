الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية ومالية شاغرة

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح وظائف بالتخصصات (الإدارية، المالية) في مقرها الرئيسي بمدينة جدة لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

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تفاصيل الوظائف



التخصصات المطلوبة:



المميزات:



طريقة التقديم:

