الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية ومالية شاغرة

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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح وظائف بالتخصصات (الإدارية، المالية) في مقرها الرئيسي بمدينة جدة لحملة البكالوريوس على النحو التالي:
تفاصيل الوظائف
- أخصائي أول المحاسبة المالية وإعداد التقارير (Senior Specialist Financial Accounting & Reporting)
- مدير العلامة التجارية (Brand Manager)
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الإدارة الصناعية
- العلاقات العامة
- التسويق
- المحاسبة
- أو مايعادلهم
المميزات:
- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا