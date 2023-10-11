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صحيفة تواصل الالكترونية

الخطوط الجوية السعودية تعلن عن وظائف إدارية ومالية شاغرة

الخطوط السعودية
الخطوط الجوية السعودية
أ أ
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أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن طرح وظائف بالتخصصات (الإدارية، المالية) في مقرها الرئيسي بمدينة جدة لحملة البكالوريوس على النحو التالي:
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تفاصيل الوظائف

 
- أخصائي أول المحاسبة المالية وإعداد التقارير (Senior Specialist Financial Accounting & Reporting)
- مدير العلامة التجارية (Brand Manager)
 

التخصصات المطلوبة:

 
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الإدارة الصناعية
- العلاقات العامة
- التسويق
- المحاسبة
- أو مايعادلهم
 

المميزات:

 
- راتب شهري تنافسي.
- بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
- بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
- تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
- قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
 

طريقة التقديم:

 
التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

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