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أكاديمية الطاقة تعلن عن فرص تدريب وتوظيف

أكاديمية الطاقة والمياه
أكاديمية الطاقة والمياه
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أعلنت أكاديمية الطاقة والمياه عن بدء التقديم لبرنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف بالتعاون مع شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة، لحملة الثانوية العامة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

نظرة عامة عن البرنامج:

- يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن العمل في تخصص فني لحام لدى شركة الزامل للصناعات المعدنية الثقيلة . تقدم أكاديمية الطاقة والمياه حلول تدريبية عالية الجودة مخصصة حسب إحتياج سوق العمل وفق آلية الدعم المعتمدة من صندوق الموارد البشرية واعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جميع المتدربين يتم توظيفهم من قبل الشركة الراعية في القطاع الخاص، وتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للتدريب.

المزايا:

1- الحصول على شهادة دبلوم معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تخصص فني لحام.
2- مكافأة مجزية خلال فترة التدريب.
3- توقيع العقد من اول يوم التدريب.
4- التدريب (70% تدريب عملي 30% تدريب نظري).
5- مدة البرنامج سنتين
6- العمل في مدينة رابغ.

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مقر التدريب:
- مقر التدريب مدينة رابغ اضغط هنا للوصول للموقع.

شروط التسجيل:
1- سعودي الجنسية.
2- ثانوية عامة علمي / صناعي.
3- لا يقل معدل الثانوية عن 75 %.
4- القدرات لا تقل عن 60%.
5- غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية.
6- غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
7- أن لا يكون لديه سجل تجاري.
8- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة.

الشروط للترشيح للبرنامج:
1- اجتياز المقابلة الشخصية.
2- اجتياز اختبار اللغة الانجليزية.
3- اجتياز الفحص الطبي.

موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1445/05/19هـ الموافق 2023/12/03م.

طريقة التسجيل:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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