أجنبية مطلقة ولديها أبناء من مواطن.. كيف تقوم بتسجيلهم في حساب المواطن؟

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تلقى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن استفسار من مطلقة تتساءل عن كيفة تسجيل أبناءها من زوجها السابق لأجل استحقاق الدعم.
تسجيل أبناء المطلقة في حساب المواطن:
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وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من أجنبية مطلقة تقول فيه " السلام عليكم.. أنا أم مواطنين ومطلقة هل يحق لي تسجيل بحساب المواطن وكيف أسجل أكبر بناتي ٢٥ سنة؟".
وأجاب بالرد :" وعليكم السلام.. بإمكانك التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة " تابع معال "وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان".
تسجيل أبناء الزوجة الأجنبية في حساب المواطن:
كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية تسجيل الأبناء من زوجة أجنبية ، عندما يكون الأب مسجونا.
وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" مواطن مسجون وزوجته أجنبية وعندها منه طفلان.. كيف يتم تسجيلهم بحساب المواطن؟".
وجاء الرد على الاستفسار بالقول : " بإمكان أكبر الأبناء التسجيل وإضافة الأم وبقية الأبناء كتابعين ولا يتم إضافة رب الأسرة "الأب" ولابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب برقم هويته من خلال الرابط : http://urv.ca.gov.sa/urv ، نسعد بخدمتك ".
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