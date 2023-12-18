أجنبية مطلقة ولديها أبناء من مواطن.. كيف تقوم بتسجيلهم في حساب المواطن؟

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تلقى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن استفسار من مطلقة تتساءل عن كيفة تسجيل أبناءها من زوجها السابق لأجل استحقاق الدعم.





تسجيل أبناء المطلقة في حساب المواطن: اضافة اعلان



تسجيل أبناء الزوجة الأجنبية في حساب المواطن:



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وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من أجنبية مطلقة تقول فيه " السلام عليكم.. أنا أم مواطنين ومطلقة هل يحق لي تسجيل بحساب المواطن وكيف أسجل أكبر بناتي ٢٥ سنة؟".وأجاب بالرد :" وعليكم السلام.. بإمكانك التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة " تابع معال "وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية تسجيل الأبناء من زوجة أجنبية ، عندما يكون الأب مسجونا.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" مواطن مسجون وزوجته أجنبية وعندها منه طفلان.. كيف يتم تسجيلهم بحساب المواطن؟".وجاء الرد على الاستفسار بالقول : " بإمكان أكبر الأبناء التسجيل وإضافة الأم وبقية الأبناء كتابعين ولا يتم إضافة رب الأسرة "الأب" ولابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب برقم هويته من خلال الرابط : http://urv.ca.gov.sa/urv ، نسعد بخدمتك ".